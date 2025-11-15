Más bajas de las esperadas en el Cádiz CF: Ontiveros, fuera de combate

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, compareció el sábado 15 de noviembre en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) antes de emprender viaje a Almería, donde este domingo su equipo visita al cuadro rojiblanco (16:15 horas) en el encuentro enmarcado dentro de la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El técnico destacó el potencial de un adversario que se halla en un gran momento de forma mientras resaltó la ambición de los amarillos de obtener un marcador positivo pese a la complejidad de la misión: "Vamos a jugar contra uno de los mejores equipos de la categoría. Tenemos muchas ganas de sacar un buen resultado", expuso el inquilino del banquillo cadista.

Garitano refirió al estado físico de la plantilla más allá de las bajas ya conocids de los internacionales Iuri Tabatadze (con la selección de Geogia) y Bojan Kovavevic (con Serbia sub'21). Así, informó de varias ausencias por lesión. Fali sigue sin estar disponible (aún no ha debutado esta temporada) y además señaló que no están aptor para participar Javier Ontiveros e Iza Carcelén, "de los que estamos pendientes de evolución".

De cara al posible once inicial en el duelo andaluz ante el Almería, el prepardor cadista escondió sus cartas y subrayó que "siempre intentamos poner a los mejores que vemos durante la semana".

Garitano no dudó en alabar a un Almería al que ve como un serio candidato al ascenso a tenor de sus declaraciones. Dijo del rival que "se ha reforzado muy bien en lo que necesitaba mejorar. Tanto individualmente como en bloque, es el rival a batir".

En cualquier caso, la mirada del entrenador del Cádiz CF se centra en los suyos, y consideró que el camino a seguir es la primera parte del reciente partido contra el Real Valladolid: "Tuvimos buenos momentos. Hay que mantener las cosas buenas que hacemos, que son muchas".

No ocultó el 'míster' las dificultades en la labor ofensiva y admitió que el equipo tiene que dar un paso al frente a domicilio. "Y fuera de casa, debemos hacer daño en ataque", añadió Garitano.