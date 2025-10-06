La primera derrota del Cádiz CF: cuando la suerte cambia de bando

Tarde o temprano tenía que producirse la primera derrota del Cádiz CF de la temporada 2025-26. Es ley de vida. Ocho jornadas tardó en morder el polvo y lo hizo en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, recién descendida y considerada como una seria candidata al ascenso. De las tres escuadras que proceden de la máxima categoría del fútbol español, es la que mejor recorrido está realizando en los albores del campeonato.

El Cádiz CF no fue inferior a su adversario y no mereció perder en el estadio Gran Canaria la noche del primer domingo del mes de octubre. Tampoco ganar. El empate hubiese sido una justa recompensa, pero un mínimo detalle inclinó la balanza a favor de los anfitriones. Una acción puntual a balón parado en los últimos minutos del encuentro propició la pérdida de la condició de invicto en la enésima demostración de la igualdad que impera en la categoría de plata. En duelos similares, la victoria había caído de lado cadista hasta.

Un saque de esquina al segundo palo mal defendido y se acabó la historia. Bastó con un único error en la destrucción para echar por tierra todo el trabajo pese a que el equipo de Gaizka Garitano llegó a mostrarse incluso más sólido que en otras actuaciones. Fue consistente en la aplicación del sistema defensivo aunque se quedó muy corto en la faceta ofensiva.

La diferencia fue que esta vez la suerte cambió de bando. La fortuna se había aliado con los gaditanos en anteriores envites y en esta ocasión sonrió a los insulares, que sólo remataron a puerta en la jugada del gol cuando el reparto de puntos parecía el desenlace más lógico. Pero basta con una sola acción para cambiar el rumbo de un partido equilibrado.

La derrota siempre duele pero hay que considerarla como un hecho enmarcaddo dentro de la normalidad de la competición que debe servir de aprendizaje para lo que está por venir, que no es poco. Aunque pierde su sitio en plaza de ascenso directo y desperdicia la segunda opción de auparse al liderato, el Cádiz CF sigue instalado en la zona noble con el tercer puesto que da derecho a participar en el play-off. Acredita 15 puntos de 24.

La posición (primero, segundo o tercero) es lo de menos cuando la Liga aún se halla en su periodo inicial. Importan más las sensaciones, que son positivas porque el equipo se desenvuelve como un bloque compacto, eso sí, con un considerable margen de mejora a corto plazo. El Cádiz CF es un rival incómodo. En Las Palmas, compitió de principio a fin pero esta vez la moneda salió cruz. Progresar es el objetivo inmediato.