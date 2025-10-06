Luis García: "El plan del partido ha salido a la perfección"

Luis García compareció en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, tras la valiosa victoria cosechada frente al Cádiz CF (1-0), con gol de Sergio Barcia.

Alegría por el regreso de Kirian. "Los que tenemos la suerte y la fortuna de entrenar día a día con Kirian sabíamos la ilusión que tenía por volver, estoy muy feliz por él. He visto la cara de satisfacción de Kirian por haber vuelto y la manera en la que lo ha hecho, ha salido al terreno de juego con una pausa tremenda, sabiendo cuando tenía que frenar y acelerar".

Alegría por el triunfo. "El plan de partido ha salido a la perfección, tenemos que tener muy claro que tenemos que ser los más cuerdos en este manicomio que es la Segunda División. Con Viti buscábamos profundidad, con Ale García de punta exactamente lo mismo".

Mérito al equipo. "Los protagonistas son los jugadores, cuando perdamos, seré yo el protagonista. El fútbol es de los futbolistas. Hoy han llevado una idea y un modelo de juego hasta el final. No puedo estar más orgulloso. La gente que ha entrado de cambio ha sido espectacular".

El goleador. "Sergio Barcia es un fenómeno. Es un chico que entrena muy bien, da muy buen rollo. Creo que es importante generar situaciones, ser más certeros, pero lo más importante son las ganas de ganar y el empuje de todo el mundo".