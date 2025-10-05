Las consecuencias en la clasificación de la primera derrota del Cádiz CF

El Cádiz CF dejó escapar la segunda oportunidad de alcanzar el liderato de LaLiga Hypermotion. La primera fue el fin de semana anterior cuando el empate en casa frente al Ceuta le impidió arrebatar el primer puesto al Deportivo de La Coruña.

El cuadro gallego, tras empatar en Riazor ante el Almería el primer sábado de octubre, puso en manos del Cádiz CF la posibilidad de colocarse a los mandos de la clasificación. Para ello necesitaba vencer en el terreno de Las Palmas.

No sólo no ganó el equipo entrenado por Gaizka Garitano sino que además sufrió su primera derrota de la temporada 2025-26 al caer por la mínima (1-0) en un encuentro marcado por la igualdad.

Se quedó sin sumar por primera vez y el varapalo en territorio insular tuvo una consecuencia inmediata. Después de residir dos jornadas en la segunda posición, en ascenso directo, en el octavo capítulo bajó a la tercera al quedarse con los 15 puntos que ya tenía. Fue superado por el Racing de Santander, con 16 tras imponerse (3-0) al Málaga en El Sardinero. El cuadro cántabro ocupa ahora esa segunda plaza y el Dépor conserva el puesto de máximo privilegio.

Aunque desciende un escalón, el Cádiz CF vive en una zona de fase de ascenso que refleja su buen recorrido pese al revés sufrido en el campo de Las Palmas. Le siguen el Andorra y el equipo canario, cuarto y quinto con 14, y completa la parte noble de la tabla el Huesca, sexto con 13 y próximo rival de los amarillos en choque el noveno episodio del campeonato programado para el domingo 12 de octubre.