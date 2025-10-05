El Cádiz CF recibe una dosis de realidad en Las Palmas (1-0)

Una acción a balón parado en la recta final partido propició la primera derrota (1-0) de la temporada de un Cádiz CF al que le salió mal su apuesta defensiva. En un encuentro equilibrado, los tres puntos se quedaron en Las Palmas merced a un tanto evitable que se comió Kovacevic al perder el marcaje de su oponente en un saque de esquina. Depender de la solidez atrás tiene sus riesgos. El único remate a puerta de los locales terminó en gol.

El Cádiz CF no sólo desperdició la oportunidad de auparse al liderato sino que además perdió la segunda plaza, de ascenso directo, tras una derrota que no mereció. Lo justo hubiese sido un empate, pero el fútbol premia el acierto y castiga el error. El cuadro andaluz tenía que perder tarde o temprano y sufrió la realidad de la competición.

Gaizka Garitano no se guardó nada y salió con todo en el regreso de Javier Ontiveros a la titularidad, en la que no coincidía con Suso desde el envite ante el Mirandés de la jornada inaugural de Liga. El marbellí partió desde la banda izquierda y el gaditano arrancó desde tres cuartos. El choque entre escuadras amarillas llevó a los visitantes a estrenar la segunda equipación, con camiseta roja y pantalón y media negras.

Los dos conjuntos demostraron un respeto mutuo que deparó una nula pujanza ofensiva en los compases iniciales. Marvin fue el primero en pisar el área contraria en el minuto 12 con un centro sin incidencia. Replicó de inmediato el Cádiz CF con balón colgado atrapado sin dificultades por Horkas.

Los dos equipos plantearon una presión alta aunque los locales no tardaron en tomar la iniciativa. La primera ocasión clara en medio de un desierto ofensivo la protagonizó Loidice justo al cuarto de hora con un cabezazo a la salida de un saque de esquina que no fue gol por centímetros al escaparse la pelota muy cerca de un poste. Poco más se vio en el primer periodo.

Arriesgaron los visitantes con una línea de cuatro arriba para tratar de robar el esférico en el campo de un adversario que sin embargo salió desde atrás con solvencia aunque con obstáculos para crear peligro. El Cádiz CF no lo pasó mal atrás salvo en acciones a balón parado. En el 26, la pasividad defensiva permitió a los canarios dar tres tosque dentro del área incluido un testarazo de Ale García que se marchó fuera.

Los gaditanos cocinaron el partido a fuego lento, apoyado en su entramado destructivo a la espera de un zarpazo en ataque que, eso sí, se resistía más de la cuenta. Cuando el reloj llegó a la media hora de juego, Tabatadze remató de cabeza pero sin encontrar puerta tras un centro de Ontiveros. En el 33, Víctor Aznar atrapó el cuero tras un flojo disparo de Manu Fuster.

Parecía que el gol no iba a hacer acto de presencia en una primera mitad de desgaste físico de dos equipos empeñados cortocircuitar el juego del oponente. El susto lo dio Kovacevic, que jugó cojo desde el 38 hasta el intermedio después de sufrir una patada involuntaria de su compañero Mario Climent en una acción en defensa. El cuerpo médico pidió el cambio en primera instancia tras atender al serbio, que aguantó sobre el césped pese al dolor en una pierna.

Nadie hizo méritos para abrir el marcador y el partido, muy equilibrado, quedó reducido a los segundos 45 minutos en los que se iba a decidir todo. El Cádiz CF mantuvo el tipo sin dificultades, se defendió con orden pero apenas existió en ataque, en la línea de las últimas fechas. De hecho, no lanzó a puerta en la primera parte. Tampoco Las Palmas, que empujó más aunque cuando tiró lo hizo fuera.

Kovacevic continuó tras probarse en el campo durante el descanso y quien no volvió a saltar al césped fue Iza Carcelén, relevado por Alfred Caicedo quizás porque estaba amonestado. La segunda mitad empezó con un susto mayúsculo cuando el VAR intervino para que el árbitro invalidase el penalti que señaló en el 48 por mano de Suso dentro del área que las imágenes demostraron que no existió. Dámaso Arcediano comprobó en el monitor que la pelota tropezó en el brazo del gaditano cuando aún estaba pegado al cuerpo.

Lo que hubo fue un paso al frente de Las Palmas, volcado en ataque frente a un Cádiz CF metido muy atrás sin ideas claras más allá de tener que remangarse para neutralizar las acometidas de un rival que iba a más.

Los andaluces apenas eran capaces de cruzar la línea central. No lo hicieron hasta el cuarto de hora del segundo acto mientras Caicedo, con una cartulina, coqueteaba peligrosamente con la expulsión. El Cádiz CF empezaba a sufrir porque no olía la pelota. Las pérdidas eran constantes.

Ontiveros, apagado, dejó su sitio a Yussi Diarra en un momento complicado, con los anfitriones enchufados y los visitantes con mala pinta. En el 68, Recoba avisó con un remate al lateral de la red.

Poe fin tiró a puerta el Cádiz CF. Lo hizo Sergio Ortuño en el 72 desde la frontal del área tras recibir de Suso, pero se topó con una gran intervención de Horkas. Fue la señal de los visitantes de que podían sorprender a la contra. En el 74, el cabezazo de García Pascual que iba para dentro pero no fue gol por otra gran parada del cancerbero.

Los de Garitano se dieron cuenta de que podían hacer algo más que defenderse y el duelo se equilibró hasta el punto de poder inclinarse para cualquiera de los dos en unos últimos instantes preñados de incertidumbre. En el 79, un disparo colocado de Manu Fuster desde el balcón del área se perdió cerca de un poste.

Raúl Pereira apuntaló la banda izquierda en la recta final ubicado por delante de Mario Climent. Se trataba de intentar agrarrar al menos un empate, pero no fue posible. En el minuto 85, Barcia adelantó a Las Palmas con un testarazo en el segundo palo tars un saque de esquina. Kovacevic cometió un error de bulto en el marcaje y Víctor Aznar, aunqur tocó la pelota, no pudo evitar el 1-0 que fue definitivo. Casi sin tiempo, el Cádiz CF intentó reaccionar en balde. En la última jugada, Horkas evitó el empate tras un remata a bocajarro de Suso.

FICHA TÉCNICA

UD LAS PALMAS: Horkas, Marvel, Álex Suárez (Herzog, 84'), Barcia, Clemente, Amatucci, Loiodice (Kirian, 76'), Iván Gil (Recoba, 65'), Viti Rozada (Jonathan Viera, 65'), Manu Fuster (Mata, 84') y Ale García.

CÁDIZ CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén (Caicedo, 46'), Kovacevic, Iker Recio, Climent (Dawda, 88'), Moussa Diakité (Álex Fernández, 88'), Sergio Ortuño, Tabatadze (Raúl Pereira, 81'), Ontiveros (Diarra, 64'), Suso y García Pascual.

GOL: 1-0 (85') Barcia.

ÁRBITRO: Dámaso Arcediano Monescillo (comité castellano-manchego). Amonestó al local Clemente (66') y a los visitantes Iza Carcelén (31'), Climent (47'), Caicedo (54') y Sergio Ortuño (94').

INCIDENCIAS: Partido de la octava jornada de Liga disputado en el estadio Gran Canaria.