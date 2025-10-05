Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra Las Palmas

Un instante del partido Las Palmas-Cádiz.

Víctor Aznar (1) El rival achuchó pero no le hizo intervenir demasiado. Queda la duda de si pudo hacer alg más en el gol.

Iza Carcelén (1) Correcta actuación en la primera mitad. No saltó al césped después del descanso.

Kovacevic (1) Demostró pundonor al jugar con molestias desde el minuto 38. Lo estaba haciendo bien hasta quen un error en el marcaje derivó en el único gol del encuentro.

Iker Recio (2) Seguro, bien ubicado y sin contemplaciones en el eje de la zaga.

Climent (1) Se empleó a fondo en defensa y trató de subir la banda cada vez que pudo.

Moussa Diakité (2) Se adueñó del centro del campo a base de destrucción y e inteligencia en la distribución de la pelota.

Sergio Ortuño (1) Trabajó a destajo en el la medular y firmó el primer a tiro a puerta del equipo con la segunda parte avanzada.

Tabatadze (1) Peleón primero en la dereca y después en la izquierda aunque sin clarividencia en la faceta ofensiva.

Ontiveros (1) Poco protagonismo en un partido de escasa pujanza en ataque.

Suso (1) Se le vio más cuando el equipo atacó al verse por debajo en el marcador. De hecho, tuvo una ocasión clarísima para el empate.

García Pascual (1) No paró de correr arriba, ayudó en defensa y estuvo a punto de marcar con cabezazo y la pelota repelida por el guardameta.

Caicedo (1) Se jugó la expulsión pero mantuvo el tipo y abortó alguna llegada peligrosa de los canarios.

Diarra (1) Salió a jugar en un momento caliente del partido. Aydó en la media y se unió al ataque.

Raúl Pereira (s.c.) Primero delante de Climent y después como lateral zurdo. Puso algún centro en los últimos compases

Álex Fernández (s.c.) Entró en acción con poco tiempo por delante y estvo cerca de un remate en pleno asedio a la portería local

Dawda (s.c.) El delantero apenas tuvo tiempo de entrar en contacto con el balón.