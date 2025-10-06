Kovacevic explica la razón de la derrota del Cádiz CF en Las Palmas

Bojan Kovacevic, central serbio del Cádiz CF, analizó la derrota de su equipo por 1-0 ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. El zaguero dijó que "ha sido un partido muy difícil. Desafortunadamente, hemos perdido". Pese a la derrota, aseguró que "necesitamos mantener la cabeza alta y seguir entrenando duro”.

El defensor reconoció la mala suerte en el gol encajado en los últimos minutos del encuentro: “Desafortunadamente encajamos el gol en los últimos minutos y tuvimos mala suerte. Tenemos que seguir trabajando duro, por supuesto”.

Kovacevic destacó la necesidad de aprender de este tipo de encuentros y mantener la concentración de cara a los próximos compromisos. El Cádiz CF buscará recuperarse en el duelo frente al Huesca de la novena jornada de Liga que se disputa el domingo 12 de octubre a las 18:30 horas en el Nuevo Mirandilla.