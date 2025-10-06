Kovacevic explica la razón de la derrota del Cádiz CF en Las Palmas
El defensa central analizó el desarrollo del partido
Las consecuencias en la clasificación de la primera derrota del Cádiz CF
Bojan Kovacevic, central serbio del Cádiz CF, analizó la derrota de su equipo por 1-0 ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. El zaguero dijó que "ha sido un partido muy difícil. Desafortunadamente, hemos perdido". Pese a la derrota, aseguró que "necesitamos mantener la cabeza alta y seguir entrenando duro”.
El defensor reconoció la mala suerte en el gol encajado en los últimos minutos del encuentro: “Desafortunadamente encajamos el gol en los últimos minutos y tuvimos mala suerte. Tenemos que seguir trabajando duro, por supuesto”.
Kovacevic destacó la necesidad de aprender de este tipo de encuentros y mantener la concentración de cara a los próximos compromisos. El Cádiz CF buscará recuperarse en el duelo frente al Huesca de la novena jornada de Liga que se disputa el domingo 12 de octubre a las 18:30 horas en el Nuevo Mirandilla.
También te puede interesar
Lo último