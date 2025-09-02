El presidente del Cádiz CF, prudente con el objetivo de la temporada

En el Cádiz CF está satisfechos con el mercado de verano que provocó numerosos movimientos entre entradas y salidas hasta componer una plantilla formada por 25 efectivos. El conjunto amarillo ha empezado bien la campaña 2025-26 con un par de victorias (sobre el Mirandés y el Albacete, ambas en el estadio Nuevo Mirandilla) y un empate en el campo del Leganés. Lleva siete puntos de nueve en las tres jornadas que afrontó con el mercado aún abierto.

El grupo de jugadores ya está formado y ahora son Gaizka Garitano y su cuerpo técnico los que intentan sacar el mayor partido posible. La primera cita después de la ventana estival es en San Sebastián con el encuentro ante la Real Sociedad B que se disputa el domingo 7 de septiembre (cusrto capítulo de LaLiga Hypermotion). Se trata de ir paso paso para llegar lo más lejos que se pueda.

El presidente de la entidad cadista, Manuel Vizcaíno, fue preguntado el martes cuál es el objetivo para la nueva temporada en el plano deportivo. Se mostró contento con el desarrollo del mercado pero prudente a la hora de manifestarse sobre el objetivo.

Vizcaíno respondió sin rodeos y de manera breve. ¿Cuál es el objetivo? "50-51 puntos", dijo para pasar a la siguiente cuestión. Con esa cifra, el máximo responsable del club dio absoluta prioridad a la permanencia. Ese número que dio fue el cpnsiderado necesario para conseguir la salvación. No fue más allá y se mostró cauteloso.

En cualquier caso, si el equipo amarillo es capaz de llegar a esa cifra y está bien situado en la clasificación con muchas jornadas hasta el final del campeonato, no se puede descartar que encare un reto de mayor envergadura.