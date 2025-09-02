Vizcaíno expone la situación económica del Cádiz CF y da una fecha clave sobre la deuda

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, fue preguntado por la situación económica del club el martes 2 de septiembre. No entró en detalles relacionados con cifras, pero destacó que el club ha cumplido con los plazos en el mercado de verano recién finalizado.

"No hablo de avales", señaló el presidente antes de subrayar que "los jugadores están inscritos desde el primer día". Indicó además que "el límite salarial se va a desplomar; el límite implica tu capacidad no lo que has gastado".

Aseguró que "hemos hecho un esfuerzo desde el consejo de amdnistración como ya hicimos en 2018. Lo hemos logrado sin entregarnos a operaciones de mercado".

Vizcaíno avanzó que el club "tiene margen" para abordar la posibilidad de acometer fichajes en el mercado de invierno (durante el próximo mes de enero), aunque "eso queda ahora muy lejos". Recalcó que "el orgullo de consejo de amnnsitración es que en un mercado compliado hemos sido de los pocos equipos que hemos inscritos a todos los jugadores en tiempo y forma".

El máximo responsable de la entidad cadista expuso que durante la reciente etapa de cuatro cursos consecutivos en la élite "gastamos los ingresos en intentar mantenernos en Primera División. Después llegamos a Segunda y tenemos los ingresos de Segunda con una estructura de Primera". Adelantó que al final la presente temporada "estaremos en velocidad de crucero en Segunda, con estructura y límite de Segunda.

Explicó Vizcaíno que durante los años en Primera "hicimos inversiones bestiales en infraestructuras con el dinero de Primera y CVC, estamos una realidad diistinta a la de 2018, pero ahora tenemos que amoldarnos a Segunda", Avanz´ó el presidente que "vamos a Intentar dejar la deuda a cero a final de temporada".