Palabras cariñosas de Vizcaíno para Escalante, Alcaraz, Sobrino y Luis Hernández tras ser despedidos del Cádiz CF

Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz y Rubén Sobrino fueron los tres últimos descartes de jugadores del Cádiz CF que procedían de la pasada temporada en salir en el mercado de verano que acaba de terminar. Los tres fueron despedidos por el club el pasado fin de semana.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, quiso referirse a ellos el martes 2 de septiembre después de la medida drástica adoptada por el club. "Quiero dedicar un mensaje de cariño a Escalante, Alcaraz y Sobrino. No hemos termanado bien con ellos en el aspecto contractual pero se merecen estas palabras mías de despedida".

De Escalante recordó que dio "seis meses gloriosos" cuando ayudó al equipo amarillo a lograr la permanencia en la temporada 2023-23 tras llegar en el mercado de invierno. Contó que el medio tuvo tuvo ofertas para salir cedido el año pasado y reconoció que el club no le dejó salir.

Sobre Rubén Rubén Alcaraz, Vizcaíno dijo que "es la definición de garra, pundonor y vergüenza en un campo de fútbol. El último partdo la gente decía que lo echáramos. Jugó estando lesionado".

De Sobrino contó que "es el paradigma del jugador con un rendimiento inversamente proporcional al carño que ha recibido. Lo ha dado todo".

Por otro lado, Vizcaíno también dedicó buenas palabras a Luis Hernández. Informó de que el club le ha rescindido el año de contrato que le quedaba. "Hemos intentado hasta última hora que se recuperase de la lesión de rodilla. Hemos sufrido juntos pero llegó un momento que fue imposible y se tiró la toalla. Cada uno defiende sus intereses y se le rescindió el contrato. Lo intentó como buen profesionalque es. Nos quedamos con lo que bueno que dio en el campo".