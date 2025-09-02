Vizcaíno da la larga lista de jugadores por los que el Cádiz CF recibió ofertas por 15 millones y explica por qué las rechazó

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, aseguró el martes 2 de septiembre que el club ha rechazado durante el mercado de verano ofertas para traspasar a varios jugadores.

El máximo responsable de la entidad cadista detalló los nombres de los futbolistas por los que han llegado propuestas a las oficinas del Nuevo Mirandilla, en algunos casos por escrito y en otros de manera verbal. La respuesta fue la misma.

Vizcaíno señaló que "hemos tenido ofertas firmes y por escrito" por Bojan Kovacevic, Moussa Diakié y José Antonio de la Rosa. También otra por Javier Ontiveros en ese caso no por escrito. Y también por Brian Ocampo. Indicó además que hubo interés por Mario Climent y Álvaro García Pascual.

La respuesta del Cádiz CF en todos los casos fue la misma. "Las hemos rechazado y nos hemos remitido a la cláusula de rescisión", explicó el presidente. A su juicio, "no era el momento ni el lugar" para vender. Entre todas las ofertas suman un global de 15 millones de euros, apuntó.

La oferta por Ontiveros procedió de un equipo de Segunda División que no mencionó. El jugador podía decidir si salía pero si el equipo que lo quería era de la misma categoría que el Cádiz CF, "el club sólo lo dejaba marchar mediante la cláusula de rescisión".

En el caso de Brian Ocampo, "las ofertas en firme no satisfacen la reposición de un jugador que compramos", Vizcaíno dijo del uruguayo que "vamos a disfrutarlo el año que el queda, para regalarlo mejor me lo quedo. Es un jugador de Primera sin duda". Su contrato expira el 30 de junio de 2026. "Posibilidad de seguir tiene, si preguntamos antes de la Liga seguramente la gente diría que no", señaló el máximo responsable del club.

La estrategia es clara sobre la política de traspasos. Vizcaíno no ocultó que el club necesita vender, aunque a su entender ahora o es el momento. Será algo más adelante. "Ojalá podamos vender al final de temporada", expuso con la idea de que entonces esos jugadores que despiertan interés en otros equipos se hayan revalorizado aún más y el club pueda obtener más ingresos por ellos. "Decidimos aguantar el tirón para que los jugadores maduren más", finalizó.