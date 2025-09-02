El Cádiz CF, en zona de fase de ascenso después de tres jornadas de Liga

La tercera jornada de LaLiga Hypermotion finalizó el lunes de septiembre con la disputa de dos partidos. El Huesca venció (2-1) al Eibar con un gol en el tiempo de prolongación y el Leganés y el Deportivo de La Coruña empataron (2-2) en el Ontime Butarque después de que el cuaro madrileño desperdiciase una ventaja de dos tantos. El Cádiz CF estaba pendiente de esos dos compromisos para conocer su situación exacta en la competición.

Una vez completado el tercer capítulo del campeonato, la clasificación está liderada por el Racing de Santander con un pleno de 9 puntos que comparte con el Sporting de Gijón, segundo. Son los únicos equipos que sólo conocen la victoria y ocupan las dos plazas de ascenso directo.

El grupo perseguidor más inmediado está formado por cinco conjuntos que acreditan 7 puntos. Uno de ellos es el Cádiz CF, que tras imponerse 'in extremis' en casa al Albacete (2-1 con el gol en el alargue de Iru Tabatadze), es el inquilino de la quinta posición justo detrás del Real Valladolid y el Andorra, en la misma situación que el Huesca y por delante del Málaga.

Los puestos en caso de empate a puntos se definen por el balance goleador, con los pucelanos con un saldo positivo de cuatro, tres los andorranos y dos gaditanos, oscenses y costasoleños. El Cádiz CF y el Huesca llevan cuatro tantos a favor y dos en contra. El Málaga, tres y uno.

Cierran la tabla Ceuta (colista), Cultural Leonesa y Granada, que aún no han sumado un solo punto tras encadenas sólo derrotas. Un punto tienen el Real Zaragoza, Córdoba, Castellón y Albacete.

La clasificación no deja de ser una mera anécdota con sólo tres hojas arrancadas del calendario en los albores de la temporada 2025-26, aunque pone de manifiesto el buen comienzo del Cádiz CF, instalado en la zona de privilegio aunque las distancias ahora mismo son mínimas.