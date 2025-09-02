Sobrino pasa a ser rival del Cádiz CF y ya tiene fecha para volver al Nuevo Mirandilla

Rubén Sobrino fue despedido del Cádiz CF el pasado domingo 31 de agosto poco después de la victoria (2-1) del conjunto amarillo sobre el Albacete. El club anunció la rescisión del contrato del atacante, que pasó de estar vinculado hasta el 30 de junio de 2026 a quedar libre. No contaban con él para para la nueva campaña y su salida se produjo en la recta final del mercado de verano.

Sobrino sumó 160 partidos oficiales y marcó 13 goles durante durante cuatro temporadas y media como cadista en Primera División y Segunda. No tardó en encontrar nuevo equipo. Lo logró en cuestión de horas. Un día después de ser despedido, el delantero/extremo se unió a la Cultural y Deportiva Leonesa, con la que firmó por el presente curso con el objetivo de aportar su grano de arena en al reto de la permanencia.

El cuadro leonés acaba de ascender a Segunda y se hace con los servicios del futbolista de 33 años que se convierte en rival del Cádiz CF. Sobrino volverá al estadio Nuevo Mirandilla, la que fue su casa, el fin de semana del 23 novimbre cuando ambas escuadras se enfrenten en el duelo correspondiente a la 15ª jornada de Liga.

El atacante ya vivió una etapa profesional en la provincia de León cuando formó parte de la Ponferradina en la temporada 2014-15.