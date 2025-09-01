Así queda la plantilla del Cádiz CF con 25 jugadores: once caras nuevas, ascenso de dos canteranos y reparto de dorsales

Después de todo el mercado de verano y de los movimientos que se sucedieron el último día en una intensa jornada, la plantilla del Cádiz CF queda configurada de manera definitiva por 25 futbolistas, aunque el club no ha cubierto todas las licencias profesionales que están permitidas.

La entidad cadista ha realizado 13 fichajes durante el periodo estival aunque dos de ellos no han terminado de encontrar acomodo en el equipo y han salido cedidos en el último momento (David García e Isaac Obeng).

El entrenador, Gaizka Garitano, no era partidario de tener un grupo numeroso de jugadores aunque podrá disponer de un amplio margen de maniobra a la hora de confeccionar las alineaciones. Hay dos efectivos por puesto con algunas salvedades: hay un central más (cinco) un mediocentro más (cinco) y un delantero centro más (tres) para que el técnico pueda emplear distintos dibujos tácticos. Las posibles lesiones y sanciones son factores que también pesan.

Una vez que ya está compuesto el plantel, el objetivo es ir partido a partido y tratar de quedar lo más arriba posible. El reto inmediato es mantener la buena dinámica adquirida en los compases iniciales del campeonato y, por qué no, soñar con el premio gordo del ascenso si el conjunto amarillo demuestra con el tiempo que atesora nivel para ello.

Son once caras nuevas más dos jugadores de la cantera que han adquirido plaza en el primer equipo: Víctor Aznar y Raúl Pereira. De la pasada campaña permanecen doce jugadores.

La plantilla queda diseñada hasta el próximo mercado de invierno, cuando el club tendrá la oportunidad de hacer retoques si lo considera necesario. Hasta entonces, el grupo está formado por los siguientes 25 futbolistas con sus respectivos dorsales:

Porteros: David Gil (1) y Víctor Aznar (13).

Defensas: Iza Carcelén (20), Alfred Caicedo (29), Fali (3), Iker Recio (6), Kovacevic (14), Jorge Moreno (2), Pelayo Fernández (27), Mario Climent (21) y Raúl Pereira (33).

Centrocampistas: Moussa Diakité (5), Álex Fernández (8), Sergio Ortuño (15), Yussi Diarra (18) y Joaquín González (24).

Extremos y mediapuntas: Brian Ocampo (10), Suso (11), José Antonio de la Rosa (19) Iuri Tabatadze (12), Javier Ontiveros (22) y Efe Aghama (7).

Delanteros: Roger Martí (9), Álvaro García Pascual (23) y Dawda Camara (17).

Son 22 jugadores los que tienen ficha profesional y tres del filial a tenor de sus dorsales: Caicedo, Pereira y Pelayo. Quedaron libres el 4 que llevaba RubénAlcaraz, el 16 que lucía de Chris Ramos y el 25.