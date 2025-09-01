Oficial: el Cádiz CF redondea la delantera con Dawda Camara

El Cádiz Club de Fútbol cerró dio por cerrado el mercado de verano con la incorporación de un delantero. La entidad cadista informó en torno a las nueve y cuarto de la noche del lunes 1 de septiembre que ha alcanzado un acuerdo con el Girona Fútbol Club para que Dawda Camara forme parte del equipo amarillo como cedido durante la temporada 2025-26 que ya está en marcha.

Nacido en la localidad gerundense de Bañolas (04/11/2022), Dawda Camara ha estado vinculado al club catalán desde juveniles y logró debutar con el primer equipo en 2021 y la pasada campaña en LaLiga EA Sports. En esta temporada recién iniciada ha disputado dos encuentros con el primer equipo.

Desde el Cádiz CF indican que está previsto que el martes viaje rumbo a la capital gaditana. Así, si no surgen contratiempos, el miércoles se pondrá a las órdenes de Gaizka Garitano en la Ciudad Deportiva de El Rosal para empezar a preparar el partido contra la Real Sociedad B que se disputa el próximo domingo en San Sebastián (cuarta jornada de Liga).

El Cádiz CF se adelantó a última hora al Albacete, que también estaba en la puja por el joven atacante de 22 años que busca minutos en la categoría de plata para seguir creciendo como futbolista. Volverá al Girona el 1 de julio de 2026 porque tiene contrato hasta 2027 tras haber renovado hace poco más de una semana.

Con el aterrizaje del ariete, el Cádiz CF completa la delantera y la plantilla para la primera parte del curso. Competirá por el puesto con Álvaro García Pascual y Roger Martí. En caso de necesidad, Dawda Camara también puede desenvolverse en cualquiera de los dos extremos.