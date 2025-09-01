Giro de última hora con Etta Eyong que perjudica al Cádiz CF: de soñar con millones a migajas

El culebrón veraniego de Etta a Eyong apunta a un desenlace que puede ser poco agradable para el Cádiz CF. El delantero era uno de los futbolistas más pretendientes en el mercado y estaba abierta la opción de que saliese del Villarreal traspasado o cedido.

En la entidad cadista estaban muy pendientes porque conservaron el 50% de los derechos económicos de una futura venta del ariete cuando lo traspasó al Villarreal hace justo un año.

El club castellonense ha vendido el atacante al Levante por 3 millones de euros, según informa Javi Mata. El Villarreal se queda con una opción de recompra a un bajo precio para recuperarlo la próxima temporada 2026-27. Etta Eyong se despidió de la afición del Villarreal con un mensaje en redes sociales.

Si la operación de formaliza de esa manera, el Cádiz CF sólo recibiría 1,5 millones por la venta de Etta Eyong y el Villarreal lo recuperaría el curso que viene con la totalidad de su derechos. La entidad cadista puede quedar en una situación muy complicada ya que de esperar al menos 5 'kilos' (la cláusula de rescisión del contrato del jugador era de 10 millones) ahora se puede quedar sólo con 1,5.