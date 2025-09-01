Obeng, de quedarse en el Cádiz CF a cedido al Algeciras

La vida de Isaac Obeng dio más de una vuelta en unas semanas. Fichado por el Cádiz CF al comienzo el verano procedente del Teruel, después de trabajar una parte de la pretemporada a las órdenes de Gaizka Garitano la decisión del club fue buscarle un nuevo destino cuando llegase un extremo. Pero la situación dio un giro cuando el director deportivo, Juan Cala, dijo que hace menos de una semana que Obeng había progresado e iba a tener hueco en la plantilla.

Un nuevo vuelco en los últimos díás acaba con el futbolista ghanés fuera del Cádiz CF. La llegada de Efe Ugiagbe Aghama deja a Obeng sin sitio. La entidad cadista anunció la tarde del lunes 1 de septiembre que sale cedido al Algeciras hasta el final de la presente temporada para que continúe su progresión en Primera Federación. Tiene contrato con los amarillos hasta 2028, por lo que volverá el 1 de julio de 2026.