Bastida deja de ser futbolista del Cádiz CF y no se va al Tenerife con Cervera

La historia de Álvaro Bastida en el Cádiz CF no fue tan prometedora como apuntaba al principio cuando debutó en el primer equipo y en Primera División con sólo 17 años. Álvaro Cervera fue su gran valedor y cuando se marchó el considerado por muchos como mejor entrenador en la historia del club dejó de tener oportunidades después de haber sumado una decena de encuentros con los mayores.

El centrocampista tenía un año más de contrato con la entidad cadista que estaba claro que no iba a cumplir tras el descenso del filial a Tercera Federación. Sonó para firmar por el Tenerife y volver con Álvaro Cervera, pero al final su nuevo destino está en Galicia.

El club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla anunció que ha traspasado a Bastida al Club Deportivo Arenteiro, que milita en el grupo 1 de Primera Federación.

Tras su llegada a la cantera cadista en categoría cadete en la temporada 2018-19, el chiclanero defendió las camisetas del Cadete, Juvenil y Mirandilla, llegando a debutar con el primer equipo en Primera División con tan solo 17 años, en la temporada 2020-21.

La entidad cadista informó de que se reserva un porcentaje de una futura operación por parte de su nuevo club.