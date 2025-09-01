El Cádiz CF pasa de contar con David García a cederlo al Ibiza

David García no ha durado mucho en el Cádiz CF, al menos de momento. Fichó por los amarillos en el arranque del mercado de verano, pareció ganarse un sitio en la plantilla pero finalmente sale cedido tras producirse un giro en la última semana.

El director deportivo, Juan Cala, dijo hace algo más de dos semanas que David García se quedaba en el plantel, pero la situación cambió. Cala avanzó el pasado jueves 28 de agosto que se iba a producir una salida que no estaba prevista. Sin decirlo de manera explícita, se estaba refiriendo a David García como quedó demostrado el último día del periodo estival.

Y es que el Cádiz CF anunció la tarde del lunes 1 de septiembre que ha alcanzado un acuerdo con el Ibiza Unión Deportiva (Primera Federación) para que el centrocampista de 22 años forme parte en el conjunto balear durante la presente temporada. Es un viaje de ida y vuelta porque el jugador tiene contrato con los amarillos hasta el 30 de junio de 2028.

El mediocentro sevillano no llegó a participar en ninguno de los tres partidos de Liga del Cádiz CF de la campaña recién inciada. Estuvo en el banquillo pero Gaizka Garitano no contó con él a la hora de hacer las sustituciones. El joven futbolista no tiene oportunidades en el cuadro gaditano y continuará su progresión en una categoría inferior en la que buscará minutos antes de regresar a la entidad cadista, que le deseó mucha suerte en su nueva andadura.