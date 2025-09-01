El Cádiz CF irrumpe con fuerza para hacerse con el delantero Dawda Camara

El último día del mercado de verano (lunes 1 de septiembre) se convierte en una auténtica locura. Después de anunciar la llegada del extremo Efe Ugiagbe, en el Cádiz CF aprietan el acelerador a fondo para propiciar el aterrizaje de un defensa central y un delantero.

Son varias las vías abiertas para las dos posiciones. Para la delanre se produce un giro en la situación de un futbolista. El Albacete Balompié tenía encarrilada la contratación de Dawda Camara cedido por el Girona pero el Cádiz CF irrumpe con una oferta mayor según informa Nil Solá.

El club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla entra con fuerza en la puja por el joven ariete de 22 años que ha participado en dos partidos con el Girona en el arranque de la temporada 2024-25. El conjunto catalán pretende refozar el ataque el último día de mercado abre la puerta de salida al jugador para que busque minutos en un equipo de Segunda.

Si no hay más cambios en las últimas horas (hasta las 12 de la noche puede pasar cualquier cosa), todo apunta a que Dawda Camara se puede convertir en nuevo futbolista del Cádiz CF en calidad de cedido por el Girona tras moverse entre el primer equipo y el segundo en los últimos cursos. Acaba de renovar con el cuadro norteño hasta el 30 de junio de 2027 pero en su club consideran que sería conveniente que adquiriese experiencia en Segunda para seguir creciendo como futbolista.

Si se confirma la incorporación de Dawda Camara, el Cádiz CF tendría completado el ataque al menos hasta la apertura del mercado de invierno el próximo mes de enero de 2026.