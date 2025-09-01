El Cádiz CF tendrá que esperar para conseguir dinero por Etta Eyong pero puede salir ganando en el futuro

En el Cádiz CF están a la expectativa de lo que pueda suceder el último día de mercado con Etta Eyong, al que trapasó hace año al Villarreal con la condición de quedarse con el 50% de los derechos económicos de una futura venta.

El delantero de 21 años sobresalió la pasada temporada 2024-25 en el filial del Villarreal (19 goles) y tuvo la oportunidad en el primer equipo, con el que hizo un tanto. Este verano hizo la pretemporada a las órdenes de Marcelino García Toral, jugó dos partidos completos en el comienzo de la Liga e inauguró la cuenta goleadora del cuadro castellonense.

El delantero despertó el interés de numerosos equipos que lo querían tener en sus filas. Hasta el Barcelona barajó la posibilidad de pagar los 10 milllones de euros recogidos en la cláusula de rescisión de su contrato.

Si un club hubiese abonado esos 10 'kilos', el Cádiz CF se habría llevado 5 que habría ayudado a combatir su bajada de presupuesto, pero la solución para el ariete pasa otra operación.

Según informa Matteo Moretto, Etta Eyong está muy cerca de salir cedido al Levante para la presente temporada. Las negociaciones están muy avanzadas.

La marcha del atacante sería con billete de ida y vuelta y con un cambio sustancia en su situación, ya que la cláusula de rescisión subiría automáticamente hasta los 30 millones una vez finalizado el mercado de verano. Ese incremento podría beneficiar al Cádiz CF a largo plazo si algún equipo pone esa cifra en el futuro o el Villarreal lo vende por una cantidad cercana a esa cifra. En el mejor de los casos, el club del Nuevo Mirandilla podría quedarse con 15 millones en la que sería la operación más elevada de su historia.