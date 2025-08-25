El Barcelona va a por Etta Eyong y en el Cádiz CF se frotan las manos

La situación de Etta Eyong provoca noticias a casi a diario. El ex futbolista del Cádiz CF, actualmente en el Villarreal, es uno de los futbolistas que más atención provoca en el mercado. El delantero ha sido titular con el cuadro castellonense en las dos primeras jornadas de Liga (ha marcado un gol) pero es posible que se marche si se tiene en cuenta que su equipo pretende reforzar el ataque en la recta final del mercado de verano. De hecho, está a punto de hacerse con Artem Dovbyk, ex del Girona que milita en el Roma.

Son numerosos los equipos interesados en Etta Eyong. El Vllarreal contemplaba la opción de una cesión pero quizás puede quedarse sin el jugador sin un club pone sobre la mesa los 10 millones de euros que cuesta la rescisión de su contrato. Y ese club puede ser el Barcelona.

El diario Sport cuenta el lunes 25 de agosto que el Barcelona estudia la posibilidad de pagar esos 10 'kilos' para hacerse con el ariete camerunés de 21 años. En el conjunto azulgrana ven al ariete como un futbolista con gran proyección con un precio por debajo de su valor real y con posibilidad de elevar aun más su cotización. Es decir, una inversión que podría ser rentable, bien con un papel importante en el futuro o para venderlo por un precio mucho mayor al adquirido.

El plan del Barcelona sería fichar a Eyong pero no para quedárselo de inmediato (son conocidas las dificultades para cumplir el límite salarial) sino para ceder a otro equipo de Primera en el que pueda disfrutar de minutos para seguir creciendo y ver si más adelante tiene cabida en la plantilla culé cuando Robert Lewandowski finalice su contrato el 30 de junio de 2026. Real Sociedad, Betis y Levante, entre otros, quieren contar con el punta.

El Barcelona es uno más de los equipos interesados en el emergente delantero que no ha parado de evolucionar desde que salió del Cádiz CF a finales de agosto de 2024. La entidad cadista lo vendió al Villarreal pero se guardó el 50% de los derechos económicos en el caso de un futuro traspaso. Si actual campeón de Liga se lo lleva por 10 millones, 5 serían para el club del Nuevo Mirandilla.