Tres de los nueve fichajes del Cádiz CF aún no han debutado y uno lo juega todo

El Cádiz CF recorre los primeros pasos de la temporada 2025-26 con buenos resultados que le dan un plus de confianza para encarar sus siguientes compromisos. Una victoria contra el Mirandés, un empate en el terreno del Leganés y cuatro puntos de seis con la plantilla aún no confeccionada del todo y el equipo en pleno rodaje como todos los que componen la categoría de plata.

La dos primeras alineaciones del curso fueron muy parecidas. Sólo una modificación entre la de la primera jornada y la de la segunda. El entrenador, Gaizka Garitano, pone a los jugadores que ve más preparados y el algún caso mide los esfuerzos para evitar complicaciones físicas en los albores del campeonato.

De los nueve futbolistas que el Cádiz CF ha fichado en el mercado de verano, han debutado seis con mayor o menor protagonismo. Tres han arrancado con peso en el equipo al haber ostentado la titularidad en los dos encuentros: Yussi Diarra, Suso y Álvaro García. Diarra es el único de los nuevos que ha jugado todos los minutos.

Sergio Ortuño pasó de no participar en el capítulo inaugural a figurar en el once inicial del partido contra el Leganés, aunque no saltó al césped en la segunda parte por decisión técnica.

Otros dos novatos también se han estrenado como cadistas. Isaac Obeng jugó unos minutos en el tiempo de prolongación del choque frente al Mirandés y Alfred Caicedo disputó toda la segunda mitad en Butarque cuando sustituyó a Ortuño.

Tres futbolistas aterrizados este verano aún no han tenido minutos. Jorge Moreno es uno de ellos. Garitano tiró de un tercer central en la segunda parte del choque frente al Leganés pero recurrió al lateral diestro Caicedo antes que a Moreno, fichado para el eje de la zaga.

Tampoco se han estrenado Joaquín González y David García, ambos en el banquillo en los dos primeros partidos pero sin llegar a jugar. Hay seis medios en la plantilla, aunque el entrenador llegó a afirmar no hace mucho que hacía falta un centrocampista más.

De los nueve futbolistas fichados en lo que va de mercado, el único que parece que no va a seguir es Obeng a la espera de los movimientos que puedan producirse hasta el próximo 1 de septiembre, cuando finaliza el periodo de inscripciones.