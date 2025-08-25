El fichaje del Alcorcón que puede acercar a Kopotun al Cádiz CF

El mercado de verano llega a la fase decisiva con sólo una semana para formalizar inscripciones. El plazo acaba el lunes 1 de septiembre y el Cádiz CF está obligado a pisar el acelerador para terminar de diseñar la plantilla con la que tratar de llegar lo más lejos posible en la temporada 2025-26 que ya está en marcha.

Los movimientos se suceden y algunos pueden afectar al conjunto amarillo. El Alcorcón anunció el lunes 25 de agosto la incorporación de Raúl Blanco (24 años) cedido por el Casa Pía de la Primera División de Portugal. La pasada campaña 2024-25 militó en el Racing de Ferrol (descendió de Segunda División a Primera Federación) cedido por el mismo equipo del que vuelve a salir ahora.

Natural de Moaña (Pontevedra), Raúl Blanco se formó en la cantera del Celta de Vigo. Es un futbolista de ataque que se puede mover como centrocampista, extremo y delantero centro. El equipo alfarero pretende pelear por el ascenso a la categoría de plata.

La llegada del jugador al cuadro madrileño podría facilitar la marcha de Vladyslav Kopotun (24 años) al Cádiz CF para reforzar el ataque del equipo de Gaizka Garitano tras el pase de Chris Ramos a Botafogo. El papel que Blanco pueda desempeñar en el Alcorcón es un elemento a tener en cuenta. Si ocupa el puesto de delantero, la salida de Kopotun al cuadro gaditano podría estar más cerca, aunque la operación está supeditada a un acuerdo económico entre los clubes.

El punta ucraniano tiene sólo un año más de contrato con los madrileños y podría salir gratis cuando finalice la presente campaña.