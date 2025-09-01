Mercado de fichajes: el Cádiz CF completa la defensa con Pelayo Fernández

El Cádiz Club de Fútbol anunció la tarde del lunes 1 de septiembre que ha alcanzado un acuerdo con el Rayo Vallecano para hacerse con el defensa central Pelayo Fernández en calidad de cedido hasta el final de temporada 2025-26.

Nacido en Vigo (29/04/2003), se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona hasta que la pasada campaña loo adquirió el conjunto madrileño, con el que debutó en LaLiga EA Sports (Primera División). Destaca por su altura (1,90) y dominio del juego aéreo.

El joven zaguero de 22 años había participado en un partido de Liga con el Rayo en el curso recién iniciado y otro de la Conference League. El club de Vallecas no le garantizaba minutos que buscará a partir de ahora con los amarillos a las órdenes de Gaizka Garitano.

Desde la entidad cadista informaron de que Pelayo Fernández viajará en las próximas horas hacia territorio gaditano para empezar a entrenar con sus nuevos compañeros. Si todo transcurre con normalidad su primer sesión será el miércoles en El Rosal ya que la plantilla descansa el martes.