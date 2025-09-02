Análisis de la plantilla del Cádiz CF: equilibrio, juventud, riesgo y duda

El Cádiz CF completó la plantilla el último día del mercado de verano con tres incorporaciones y varias salidas. El grupo ya está definido al menos hasta la apertura de la ventana invernal el próximo es de enero, cuando la dirección deportiva y el cuerpo técnico valorarán si es necesario hacer retoques.

En cualquier caso, la mayoría (quizás todos) de los jugadores que componen el bloque llegará hasta final de curso con el reto de llegar lo más alto posible.

El club cumple el objetivo de configurar un plantel equilibrado, con un presupuesto más ajustado. Todos los puestos están cubiertos con dos inquilinos y algunas posiciones tienen incluso algún futbolista más. Destaca el rejuvenecimiento tras la marcha de veteranos y el aterrizaje de efectivos con toda una carrera por delante.

En líneas generales, la zona que queda mejor reforzada a priori es el centro del campo y la que presenta más dudas es la defensa, sobre todo el centro con jugadores jóvenes salvo Fali, que viene de hacer una temporada de todo menos buena. La delantera es nueva salvo Roger Martí y los extremos y tres cuartos está poblados con mezcla de expertos y jóvenes.

El club se ha hecho con un jugador contrastado como Suso y dos asentados en la categoría de plata como Sergio Ortuño y Yussi Diarra. Los demás son apuestas arriesgadas por su escasa o nula experiencia en Segunda o un breve paso por la máxima categoría. Si ofrecen un buen rendimiento, el Cádiz CF puede aspirar a a hacer una buena temporada sin renunciar a nada.

En no pocos casos son melones por abrir. Iuri Tabatadze debutó como un héroe con el gol del triunfo ante el Albacete a la espera de comprobar su adaptación al fútbol español. Efe Aghama ha sobresalido en el Ceuta pero lleva muy poco en el fútbol profesional. Dawda Camara ha hecho alguna aparición en Primera con el Girona pero le falta recorrido. Joaquín González viene de Primera Federación y también Álvaro García Pascual tras algunos partidos en la élite con el Sevilla. Alfred Caicedo viene de la Segunda belga y los canteranos Vícto Aznar y Raúl Pereira proceden de Segunda Federación.

El Cádiz CF ha hecho limpieza en la plantilla aunque mantiene un grupo de 12 futbolistas a los que unen 13 entre los once que han llegado y los dos que han subido al primer equipo. Si el marideja entre los nuevos y los que estaban funciona, el uipo puede dar muchas alegrías. Todo está por ver después de un arranque prometedor.