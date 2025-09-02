Caso Etta Eyong: el Cádiz CF gana 1,5 millones, puede ingresar más, clave en el fichaje de Efe Aghama y gracias a Cifuentes

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, aclaró el martes 2 de septiembre la situación de Etta Eyong y defendió la actuación del Villarreal. "He escuchado mucho y nadie ha acertado. Se ha especulado mucho sin información y eso me parece grave", declaró sobre uno de los culebrones del verano que acabó con la venta del delantero al Levante.

Vizcaíno aseguró que desde el Cádiz CF "íbamos sabiendo cómo iba la operación de Ettadesde mayo, por el Villarreal y por otros clubes que estaban interesados en el jugador".

El máximo responsable de la entidad cadista se refirió a la transparencia de la operación. "El Cádiz CF tiene la copia del contrato al Levante", indicó antes de destacar que "de todo lo que cobra el Villarreal y pueda cobrar (en el futuro) el Cádiz CF tiene el 50%". Aclaró que el Villarreal "tiene derecho de tanteo sobre el futbolista, no de recompra". Si vuelve al equipo castellonense y lo vuelve a vender, el Cádiz CF se llevaría la mitad de los ingresos.

"El Villarreal guarda sus derechos, que la mitad son nuestros. Si el jugador explota saldremos todos beneficiados incluyendo el que ha pagado (el Levante). Si le sale bien al Levante, le sale bien al Villareal y también al Cádiz CF", resaltó Vizcaíno.

De momento, confirmó que el club del Nuevo Mirandilla obtiene 1,5 millones de los 3 por los que el Villarreal ha vendido al atacante al Levante. A partir de ahí, "las condiciones so buenas si el jugador se revaloriza".

"El año pasado podíamos venderlo por 200.000 euros o quedarnos con el 50%", contó Vizcaíno antes de decir que "1,5 millones por un canterano no es una mala cifra" con la posibilidad de que se incremente en el futuro.

Recordó de Etta Eyong que "vino al Cádiz CF con 18 años, hicimos un gran trabajo con él, aprendió español aquí, siempre con un comportamiento ejemplar, aprendió nuestra cultura y valores". Ensalzó Vizcaíno la labor de Alberto Cifuentes, entonces entrenador del filial que "cambió de posición al jugador". El camerunés se movía como centrocampista y Cifuentes le reubicó como delantero.

Vizcaíno resumió así la situación. "Hemos hecho un negocio que no esperábamos y a partir de ahí creo que haremos alguno más. Si el jugador se queda en el Levante la cosa se acaba aquí o si no se vende por más de 3 millones. El que más interés tiene es es el Villarreal. Fernando Roig ha peleado por los derechos del Villarreal y al hacerlo también ha peleado por los derechos del Cádiz CF, que son los mismos que el Villarreal si lo vuelve a vender en el futuro.

El fichaje de Efe Aghama "viene por ese margen del traspaso de Etta Eyong", explicó Vizcaíno. "Es una apuesta de la que nos gusta. Un chico que ha demostrado en el Ceuta que apunta a un gran jugador y tenemos de él una buena información que nos da todo el mundo".

El mandatario cadista dio las gracias al Ceuta. "Es un club hermano y entre los dos decidimos a un traspaso en unas condiciones similares a la cláusula, nos dimos la manos los dos clubes. Agradezco al presidente del Ceuta su llamada y lo arreglamos".