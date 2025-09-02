El Cádiz CF hace un balance positivo del mercado de verano y explica la pauta para hacer fichajes

En el Cádiz CF están contentos con el mercado de verano a la espera del rendimiento que dé el equipo a lo largo del curso que ya está en marcha. Tanto el presidente, Manuel Vizcaíno, como el director deportivo, Juan Cala, hicieron un balance positivo el martes de 2 de septiembre, un día después del cierre del periodo estival de altas y bajas.

Vizcaíno no ocultó que fue un verano "convulso" porque el club consideraba que "había una plantilla que había llegado a su fin de clclo. Hay un ajuste del límite salarial y había que retomar el espíritu del Cádiz CF en Segunda División. Se hizo un trabajo intensísimo y estamos muy contentos". Aseguró que "hemos buscado los mecanismos para mantener una plantilla competitiva e ilusionante".

Cala se mostró satisfecho con el desenlace del mercado. "Los resultados deportivos dirán si hemos acertado con las decisiones. Estamos contentos. Al final de la pasada temporada ya hablamos de la reestructuración de la plantilla. Teníamos la ventaja de que el cuerpo técnico conocía entorno. Hemos cumplido el objetivo de tener dos jugadores por puesto y versátiles, hemos bajado media de edad y tenemos futbolistas que puede generar posibles plusvalías".

El responsable de la parcela deportiva destacó que el club ha seguido el plan que tenía pensado durante el verano. Nadie puede garantizar al cien por cien que los futbolistas vayan a ofrece un rendimiento óptimo, pero en el club consideran que se han hecho las cosas de manera correcta. "En este trabajo te vas a equivocar, pero queremos acertar más que equivocarnos. Estamos satisfechos con lo que ha venido, con lo que transmite el grupo, en Segunda División destaca más el grupo que lo individual", subayó Cala.

"No hemos cambiado el timón, hemos sabido aguantar los momentos y llegar al final con músculo. No tuvimos problemas como otros con las inscripciones y el míster ha podido competir las tres primeras jornadas con el 80% de la base de la plantilla", resaltó el ex futbolista del conjunto amarillo. "Hemos hecho más de 70 operaciones entre el primer y el segundo equipo. Los tiempos han sido correctos y estamos satisfechos".

Las salidas ocuparon mucho tiempo de trabajo. Cala señaló que “hicimos bien en hablar con los jugadores con los que no contábamos antes de las vacaciones que pudieran asumir la situación y buscar una salida que les beneficiara. Han dado al Cádiz CF y se merecían salir de la mejor manera".

Sobre el último día del mercado, el director deportivo contó que "teníamos previstas dos llegadas, pero hicimos tres porque Efe Ahuama fue una oportunidad de mercado. Eso provocó la salida de Obeng. David se fue al Ibiza y Marcos al Pontevedra". Aseguró que "teníamos claro qué central y qué delantero y aunque había que tener un plan A, B y C trajimos el A y a las cinco de la tarde ya habíamos terminado".

Comentó que el último día "no tuvimos que hacer muchos movimientos. Teníamos claro el perfil de jugadores por nuestra forma de jugar. Tenemos la ventaja de que hay sintonía con el cuerpo técnico, al haber sufrido la pasada temporada tenemos más feeling y nos conocemos bien. Teníamos claro los perfiles".

Cala explicó el modelo que sigue el Cádiz CF a la hora de buscar jugadores. "Creemos más en el modelo de intuir y adelantarnos. Por ejemplo, como Panichelli en el Mirandés, nadie sabe el rendimiento que va a dar y se va vendido por 18 millones". A su juicio, se trata de "ver un jugador, estudiarlo e intuir que en el Cádiz CF va a ir bien, es anticiparse a la explosión de un jugador. Eso intentamos hacer y el resultado dirá. Los jugadores buenos y malos los vemos todos, hoy en día hay todo tipo de datos, pero lo difícil es imaginarlos en el Cádiz CF y pensar que va a ir bien".