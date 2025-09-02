Ojo: Chris Ramos puede regresar al Cádiz CF

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, explicó el martes 2 de septiembre la operación salida de Chris Ramos, por qué acabó en un equipo brasileño y cuál es la situación actual.

El máximo responsable de la entidad cadista contó que de España hubo oferta por el futbolista "de 1,5 millones de euros más variables" que el club consideró irrisoria.

"Surgió la opción del Botafogo con una fórmula que nos ofrecieron y aceptamos", comentó sobre la salida del ariete, que no ha sido traspasado, sino cedido con una opción de compra", que a tenor de lo que dijo no es obligatoria.

"Queremos que triunfe, si no volverá el año que viene", afirmó el presidente sobre la marcha Chris Ramos, que enmarcó dentro de un contexto de provisionalidad. El ariete marcó dos goles en su debut con el cuadro carioca.

El delantero gaditano se despidió en su momento de la hinchada cadista a mediados del pasado mes de agosto con un mensaje cargado de emotividad que pareció un adiós definitivo, pero según Vizcaíno aún stá abierta la posibilidad de que regrese al conjunto amarillo el próximo curso si no le va bien en Botafogo.