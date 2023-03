El presidente de LaLiga admite que el Cádiz CF se está viendo claramente perjudicado

Durante la presencia de Javier Tebas en la capital gaditana era inevitable que se le cuestionase por asuntos que afectan directamente a la vertiente más deportiva del Cádiz CF, especialmente por lo perjudicado que se está viendo el equipo amarillo con las decisiones del colectivo arbitral desde el césped y desde la sala VAR.

El presidente de LaLiga dejó su opinión de las sensaciones que le deja el Cádiz CF en su tercera campaña consecutiva en la élite. "Está en una posición que a falta de doce jornadas es la que podía esperar. Otra cosa es que con los líos que ha habido quizás podría estar en una situación mejor. Sobre todo en esos dos últimos partidos que, como dice Sergio, con esa mala suerte en las ‘prórrogas’ ha perdido cuatro puntos en dos partidos. Eso se nota", apuntaba Tebas sin rodeos para llamar a las cosas por su nombre.

Y con esta tendencia, ¿cree que volverá la temporada próxima y que el equipo cadista estará de nuevo en la máxima categoría? "Con los clubes centenarios hay que estar siempre. En Málaga les decía que el amor a unos colores no debes tenerlo en una determinada categoría sino en todas las que estés. Y, si acaso, si la categoría es menor el amor debe ser todavía mayor".

Aunque más lejos de la actualidad del Cádiz CF, uno de los asuntos más espinosos que vive e fútbol español apunta al 'caso Negreira', uno de los peores escenarios en los que se ha visto envuelto en su historia. Tebas es pesimista con este tema. "Está perjudicando y perjudicará porque no es algo que se resuelva a corto plazo. Y no solo afecta al FC Barcelona sino a todos los clubes. A corto plazo lo importante es que todos patrocinadores vean que actuamos como se tiene que actuar, que no nos escondemos. Que queremos llegar al final, que se aclare esto", indicaba antes de apostillar que "ojalá no nos equivoquemos, pero sobre lo que sabemos hasta ahora, es algo que no pinta bien".