El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el jueves 26 de noviembre desde El Rosal la rueda de prensa (telemática) previa al partido contra el Elche de la undécima jornada de Liga que se disputa el 28 de noviembre en el estadio Martínez Valero.

El técnico es consciente de la necesidad de que equipo mejore después de las dos derrotas consecutivas ante el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, los mejores conjuntos del campeonato a día de hoy. Más allá del enorme potencial de los adversarios, Cervera considera que el Cádiz CF tiene que dar un paso en ciertos aspectos del juego.

"Si tengo que elegir una de las cosas que hay que mejorar, me quedo con robar la pelota hacer algo en el inicio del robo. Ahora la robamos menos veces y ese primer y segundo pase lo tenemos que mejorar sobre todo", explicó el preparador cadista.

¿Por qué el Cádiz CF roba el balón menos veces? "Por la calidad del rival", indicó el entrenador. "Los rivales sacan la pelota de manera diferente. Tenemos que acertar en el planteamiento y el que el porcentaje de acierto sea mayor".

"No somos exquisitos con el balón pero pero hay ciertas cosas en las que no estamos siendo buenos, también los rivales son diferentes", apuntó el míster.

¿Hay algo que le preocupe a Cervera? "Me preocupa que entremos en una mala dinámica, es algo que tienes en la cabeza, aunque de donde menos piensas puedes sacar un buen resultado. Somos el mismo equipo de antes pero con más bajas. Lo peor es entrar en un agujero del que no puedas salir, aunque estamos haciendo un buen trabajo y sacaremos resultados".

El partido contra el Elche "va a ser diferente de los que hemos jugado hasta ahora, pero igualmente complicado. Somos dos equipos recién ascendidos que vamos a estar en la Liga en la misma situación hasta el final. Es un partido importante. Es un rival que sabe bien a lo que juega, parece defensivo pero mete goles".

Cervera recordó que "no somos un equipo de posesión de balón" y afirmó que los 14 puntos que atesora el Cádiz CF después de nueve jornadas de Liga "es una cifra perfecta". Eso sí, no ocultó la situación actual. "Parecíamos imbatibles y cuando te dan dos palos seguidos te da que pensar. La realidad no era ganarle al Real Madrid y tampoco estas dos derrotas. La realidad es que el equipo va a sufrir por salvar la categoría".