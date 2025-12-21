Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Castellón

La Liga, como la vida, avanza a tanta velocidad que el Cádiz CF afronta el domingo 21 de diciembre el último compromiso de 2025 con el objetivo de acabar el año con un buen sabor de boca. La misión es tan compleja como atractiva. El conjunto amarillo se mide al adversario más en forma de Segunda División, el Castellón, que se presenta en el estadio Nuevo Mirandilla inmerso en una imparable dinámica de voracidad que asusta: cinco victorias consecutivas y siete capítulos seguidos sin perder (seis triunfos y un empate)

No hay mejor encuentro para clausurar la 19ª jornada y el año en la categoría de plata (a partir de las 21:00 horas) que el que dirimen dos escuadras que comparten el ambicioso reto del ascenso, aunque en este instante una está mejor posicionada que otra. Antes del fin de semana, los gaditanos ocupan la octava plaza con 27 puntos. Los visitantes, la cuarta con 31, a sólo uno de la segunda plaza que conduce directamente a la élite del balompié español.

Gaizka Garitano ofreció un mensaje diáfano en la previa. Quiere llegar al parón navideño con 30 puntos y la única forma de conseguirlo es con una victoria delante de una afición que espera la mejor versión de los suyos después de la exitosa salida al terreno del Real Zaragoza (1-2). Los albinegros doblegaron (3-1) al Mirandés.

Nada hace pensar en una modificación del sistema (un 4-4-2) por el que el preparador cadista apuesta en los últimos tiempos con resultados óptimos. Si no hay viraje de timón, la única novedad en la alineación es obligada con la presencia en el lateral izquierdo del canterano Raúl Pereira en lugar del sancionado Mario Climent (acumulación de amonestaciones). Lo demás en principio no se toca si está funcionando salvo algún problema físico o algún ajuste de carácter técnico.

El equipo tiene previsto ejercitarse el domingo por la mañana antes de que el entrenador defina la convocatoria en la que no es descartable que figure algún efectivo del filial. Además del suspendido Climent, son bajas los lesionados Alfred Caicedo, Bojan Kovacevic, Fali y Suso.

La fortaleza del adversario, acostumbrado a ver puerta con asiduidad, obliga a los anfitriones a desplegar la máxima eficacia con un necesario equilibrio entre las dos facetas: la defensiva y la ofensiva. El equipo amarillo marca goles pero también los recibe. Cerrar la portería custodiada por Víctor Aznar es una de las claves para que el Cádiz CF pueda optar al mejor regalo que le puede dedicar a su hinchada justo antes del parón navideño. Derribar al que ahora es el mejor conjunto del torneo requiere un elevado rendimiento tanto a nivel colectivo como individual.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Pereira, Moussa Diakité, Ortuño, De la Rosa, Brian Ocampo, Dawda y Roger Martí.

CD Castellón: Matthys, Mellot, Alcázar, Alberto, Sienra, Barri, Gerenabarrena, Mabil, Pablo Santiago, Cala y Camara.

Árbitro: Gorka Etayo Herrera (vasco).

VAR: Rubén Ávalos Herrera (catalán).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 21:00 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).