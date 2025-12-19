Garitano explica de qué depende su renovación por el Cádiz CF

El coordinador de la dirección deportiva del Cádiz CF, anunció hace varias semanas su intención de proponer al presidente, Manuel Vizcaíno, la renovación de contrato del entrenador, Gaizka Garitano. El técnico aterrizó un poco antes del ecuador de la campaña 2024-25 en sustitución de Paco López y con la permanencia del conjunto amarillo en Segunda División prolongó su estancia hasta el 30 de junio de 2026.

El club abre la posibilidad de que Garitano continúe al menos hasta 2027. Vizcaíno ha confirmado que Cala le pide la renovación del 'míster' aunque indica que "esas conversaciones son internas y en ello estamos".

El máximo responsable del club ha expresado la satisfacción por el trabajo que está realizando el técnico, pero considera que cosas tienen que llegar a su debido tiempo. "Ahora hay que dejarlo tranquilo, que haga su trabajo, que lo está haciendo bien, y no volvernos locos con ninguna situación que va a venir cuando tenga que venir, porque además es algo que creo que ambas partes queremos".

Como es lógico, el inquilino del banquillo cadista fue preguntado por su posibe renovación en la rueda de prensa que ofreció el viernes 19 de diciembre a modo de previa del encuentro ante el Castellón encuadrado dentro la 19ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Garitano es de la misma opinión que el presidente. A su juicio, no es tiempo ahora mismo de abordar ese asunto y ya habrá momento para ello con el paso de los meses. Está contentó en el Cádiz CF. El entrenador dejó muy claro de que depende su continuidad en el club más allá de la presente campaña. Con sobrada experiencia en el complejo mundo de los banquillos, es consciente de qué es necesario en primer lugar. Así, el técnico señaló que su renovación "dependerá de los resultados, de cómo estemos".

"Estoy encantado en el Cádiz CF", subrayó el entrenador antes de puntualizar que ahora "no es el momento de hablar de ese tema". Garitano está centrado en cada partido y ahora toca un duelo complicado ante el Castellón para cerrar 2025.