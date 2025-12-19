Numerosas bajas en el Cádiz CF para el partido contra el Castellón y Garitano anuncia la titularidad de un jugador

El Cádiz CF afronta el domingo 21 de diciembre el último partido de 2025 con el objetivo de lograr una victoria contra el Castellón con la que acabar bien el año. El entrenador del conjunto amarillo, Gaizka Garitano, ofreció el viernes la rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga Hypermotion en la que detalló las bajas que hay en la plantilla para la cita que se dirime en el estadio Nuevo Mirandilla.

Las bajas golpean sobre todo a la defensa. No están disponibles para el último compromiso antes de las breves vacaciones de Navidad Alfred Caicedo, Bojan Kovacevic ni Fali, todos por problemas físicos. La ausencia de los centrales, de larga duración, ya eran conocidas y ahora se une la del lateral ecuatoriano, que jugó los veintitantos minutos finales del reciente duelo contra el Real Zaragoza.

En el caso de Mario Climent, no puede ser inscrito en el acta tras ser sancionado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de sufrir en el Ibercaja Estadio la décima amonestación de la temporada 2025-26. Es el jugador Se Segunda División que acumula más cartulinas amarillas.

Garitano dispone een principio de sólo cinco zagueros para el choque frente al cuadro castellonense: un lateral derecho (Iza Carcelén), un lateral izquierdo (Raúl Pereira) y tres centrales (Jorge Moreno, Pelayo Fernández e Iker Recio). De hecho, el técnico anunció que Pereira formará parte del once inicial. La baja de Climent abre la puerta de la titularidad al canterano.

Tampoco llega a tiempo Suso, que no podrá jugar hasta 2026 y en el mejor de los casos podrá reaparecer en enero. Hay algún futbolista con el cartel de dudoso afectado por un proceso vírico, aunque el entrenador no desveló de quién se trata. Las dos últimas sesiones (el sábado y el domingo por la mañana) servirán para que Garitano pueda saber qué efectivos tiene a su disposición.

Sí está apto par participar Javier Ontiveros. El marbellí está completando con normalidad los entrenamientos de esta semana. Otra cuestión es que tenga hueco en el once inicial. Ocupó plaza en el banquillo en el último encuentro pero sin llegar a jugar.