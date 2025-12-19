Problema de salud del entrenador del Castellón antes del partido contra el Cádiz CF

El CD Castellón informó el viernes 19 de diciembre de que el entrenador Pablo Hernández (en su día futbolista del Cádiz CF) fue intervenido el pasado domingo 14 de un cólico renal, en la previa del encuentro ante el CD Mirandés que se jugó el lunes.

A pesar de la intervención y del esfuerzo realizado para poder estar al frente del equipo en dicho partido, el pasado martes 16 su estado de salud se complicó ligeramente, motivo por el cual se decidió su ingreso hospitalario por precaución y para un mejor seguimiento médico.

En estos momentos, Pablo Hernández evoluciona favorablemente y permanece bajo supervisión médica, siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios, explicaron desde su club.

Por este motivo, la rueda de prensa previa al encuentro ante el Cádiz CF será ofrecida nuevamente por el segundo entrenador, Sergi Ripollés, tal y como ya ocurrió la pasada semana.

Desde el CD Castellón indicaron que la presencia de Pablo Hernández en el desplazamiento a Cádiz quedará supeditada a la evolución de su estado de salud en las próximas horas. Así, hasta el último momento no se sabrá si podrá viajar con su equipo.

Desde el CD Castellón "agradecemos las muestras de apoyo y cariño recibidas y seguiremos informando de cualquier novedad relevante".