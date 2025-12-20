El Cádiz CF, ante el rival con más goles marcados por suplentes

El Cádiz CF y el Castellón disputan un partido de indudable interés en el estadio Nuevo Mirandilla (domingo 21 de diciembre a partir de las 21:00 horas) en la última jornada (la 19ª) del año 2025. El conjunto amarillo tiene delante a un hueso duro de roer que insiste en postularse como un firme candidato al ascenso a Primera División.

El encuentro se presenta a priori igualado en la línea que mantiene una categoría de plata en la que cualquiera puede ganar o perder ante el rival de turno ya sea en casa o fuera. Si el partido llega a fase a su fase decisiva con el marcador apretado, los movimientos desde el banquillo pueden resultar determinantes. En ese caso, el equipo visitante podría tener ventaja a tenor de su recorrido.

Los cambios pueden acabar inclinando la balanza hacia un lado u otro. Es en ese momento de las sustituciones cuando el Castellón se vuelve más temible como reflejan las cifras.

El cuadro albinegro es el equipo de LaLiga Hypermotion que acredita más goles marcados por jugadores suplentes. Un total de diez. Un tercio de los 30 tantos que atesora llevó la autoría de futbolistas que no formaron parte del once inicial pero aprovecharon sus minutos al máximo. Ese dato refleja las múltiples alternativas y el buen rendimiento. El ejemplo más palpable se vivió en el reciente envite ante el Mirandés dirimido el pasado lunes 15, cuando Ousmane Camara saltó al césped con empate a uno en los albores de la segunda mitad y anotó las dos dianas que orotgaron un valioso triunfo (3-1) a los pupilos entrenados por el ex cadista Pablo Hernández.

Mientras el Castellón resuelve con pegada desde el banquillo, el Cádiz CF depende casi en exclusiva de sus titulares a la hora de perforar la portería contraria. El conjunto de Gaizka Garitano acumula sólo cuatro tantos marcados por futbolistas que entraron a jugar con el partido en marcha, todos en los compases iniciales del campeonato.

Marcó Brian Ocampo Ocampo ante el Leganés (1.-1) cuando sólo llevaba nueve minutos sobre el tapete y Tabatadze firmó tres goles desde la suplencia: el que hizo en el duelo contra el Albacete (2-1) en la prolongación (el día de su debut oficial como cadista) y el doblete en el campo de la Real Sociedad B para evitar la derrota (3-3). Tanto el acierto del uruguayo como los del georgiano se tradujeron en puntos.