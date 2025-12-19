Mabil cuenta cómo fue su paso por el Cádiz CF

Uno de los protagonistas del partido entre el Cádiz CF y el Castellón que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 21 de diciembre es Awer Mabil (30 años), futbolista del cuadro albinegro que en su día formó parte del conjunto amarillo.

El extremo jugó en el Cádiz CF en la primera parte de la temporada 2022-23, en Primera División, pero su escasa participación (seis partidos y 239 minutos) y su rol de suplente le hicieron salir cedido en invierno al Sparta Praga (República Checa). Cuando volvió a la entidad cadista, fue traspasado en agosto de 2023 al Grasshoppers (Suiza), del que quedó libre en enero de 2025 antes de unirse al Castellón, con el que ejercce un papel importante.

Sobre el encuentro ante el conjunto gaditano, Mabil señaló que el equipo busca cerrar el año con tres nuevos puntos, por lo que señaló que quieren "seguir ganando y mantener la racha".

Los albinegros suman cinco victorias consecutivas y seis en los últimos siete partidos en los que no han perdido. "Es un muy buen momento", reconoció Mabil.

Eso sí, el jugador recalcó que se pueden "relajar" y tienen que "dar el máximo en cada partido" para aspirar a alcanzar puesto de ascenso directo, que tienen a solo un punto.

El futbolista nacionalizado australiano y de origen sursudanés regresa a Cádiz por un día, por lo que admitió que es un "partido especial" para él. No es la primera que vuelve tras su marcha. Ya jugó la pasada campaña con el Castellón cuando visitó el antiguo Carranza.

El Cádiz CF "fue mí primer club en España", señaló el futbolista, al tiempo que lamentó que no vivió "un buen momento" durante su etapa de amarillo ya que las cosas no le salieron como quería.