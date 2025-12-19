El técnico del Cádiz CF pone una cifra de puntos para acabar el año

Ganar. Ese el objetivo que plantea Gaizka Garitano para finalizar el año 2025 de la mejor manera. El entrenador del Cádiz CF expresó su ambición en la rueda de prensa que ofreció el viernes 19 de diciembre a modo de previa del encuentro ante el Castellón perteneciente a la 19ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo 21 en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 21:00 horas (nueve de la noche).

El preparador cadista fue directo al grano. "Queremos acabar el año con 30 puntos", apuntó sin rodeos sobre el último reto antes del periodo navideño. Los amarillos acreditan 27 y si abrazan la victoria llegarán a esa cifra redonda a la que se refirió el entrenador. "Se dan todos los alicientes para que sea un partido bonito y muy importante para nosotros", expuso sobre la cita en casa.

Eso sí, no ocultó la dificultad del envite ante un adversario que en las últmas semanas está demostrando su gran momento. Así, dijo que "hay que ganar en casa ante el equipo que más en forma está de la categoría". El cuadro albinegro, en plena escalada, parte desde la cuarta posición (en zona de fase de ascenso) con 31 puntos. El Cádiz CF, arranca desde la octava plaza. "Merecemos hacer un buen partido y la gente también se lo merece", precisó.

Sobre el rival, Garitano no dudó en elogiar su excelente racha de resultados. A su juicio, el Castellón "está transmitiendo buenas sensaciones y logrando resultados". Eso sí, puso en valor la dinámica positiva de los amarillos. "Nosotros estamos bien y tenemos posibilidades de ganar si seguimos así. De los albinegros comentó que "tienen un buen once inicial, logran rentabilidad con los cambios y cuentan con jugadores determinantes arriba".

La asignatura pendiente es acabar ganando como local, después de no haberlo conseguido semanas atrás: Garitano reconoció que "en casa nos están saliendo cosas en contra para lo que estamos haciendo". Así, recalcó que "tenemos que seguir generando en el área rival". En su opinión, la clave radica en otra faceta de máxima relevancia. Remarcó que "el éxito pasa por encajar pocos goles y ser sólidos. Hay que combinar ambas cosas". Es decir, estar a buen nivel tanto en la labor defensiva como en la ofensiva.

No le dio importancia al sistema de juego. "Lo que importa es que el equipo sea reconocible". No escondió que en la nueva manera de jugar en las últimas semanas (un 4-4-2 y fútbol directo) "hay que pulir cosas". Siempre hay opción de mejorar.

Garitano tiene las ideas muy claras sobre cómo debe desenvolverse el Cádiz CF sobre el terreno de juego. Lo colectivo está muy por encima de lo individual. "Lo que importa es el bloque, el trabajo conjunto de todos en defensa y en ataque", afirmó el inquilino del banquillo cadista.