El Castellón ve al Cádiz CF como un claro candidato al ascenso

El segundo entrenador del CD Castellón, Sergi Ripollés, compareció ante los medios en rueda de prensa el viernes 19 de diciembre con vistas al partido ante el Cádiz CF del próximo domingo (19ª jornada de LaLiga Hypermtion) por la enfermedad de Pablo Hernández y apuntó que, para su equipo, "el mayor reto es olvidarse de lo que hemos hecho hasta ahora".

Los albinegros ocupan la cuarta posición de LaLiga Hypermotion (Segunda División) a sólo un punto del ascenso directo tras haber ganado los últimos cinco encuentros y haber sumado 19 de los últimos 21 puntos, aunque el objetivo para despedir el año es centrarse "en el partido del Cádiz CF".

"Esperamos un partido donde el Cádiz CF se sienta cómodo presionando alto", dijo sobre el posible desarrollo del encuentro, aunque el Castellón quiere estar preparado para frenar las posibles transiciones y velocidad en ataque del cuadro cadista, según desveló Ripollés.

"Es un equipo muy competitivo, bien organizado, que tiene jugadores de gran nivel que pueden decidir el partido y está hecho para regresar a Primera división", añadió Ripollés sobre los amarillos.

El segundo entrenador del equipo castellonense también valoró cómo afecta la ausencia de Pablo Hernández, intervenido el pasado domingo de un cólico de riñón. "Ha sido una semana atípica pero hemos estado en contacto continuo, antes y después de los entrenamientos pero evoluciona bien". concluyó.