La deuda pendiente del Cádiz CF

El Cádiz CF afronta el último compromiso del año 2025 con el que puede ser el partido más difícil de los últimos tiempos. Se enfrenta a un Castellón que llega enrachado al estadio Nuvo Mirandilla la noche del domingo 21 de diciembre (desde las 21:00 horas).

El conjunto ha recuperado el pulso de la competición después de una pésima dinámica que le llevó a encadenar media docena de jornadas consecutivas sin ganar en las que sólo sumó tres puntos de 18. La súbita ralentización de la producción le condujo desde el liderato hasta la zona media de la clasificación y aparecieron las dudas después de un excelente arranque de campeonato.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano consiguió frenar la caída libre pero lo hizo por el camino más complicado. Volvió a la buena senda lejos de su feudo con un par de triunfos, el primero en el terreno del Córdoba y el segundo en la visita al campo del Real Zaragoza, en ambos casos con idéntico resultado: 1-2.

El problema de los amarillos ahora mismo está en su hogar. Encaran una prueba de enorme calado en un momento delicado en el antiguo Carranza. Y es que son más de dos meses si vencer en casa. Los cuatro envites más recientes como anfitrión se resolvieron con tres derrotas y un empate. Es decir, volaron once puntos de 12 y la consecuencia fue la caída de puestos en la tabla.

Esos tres varapalos más cercanos en el tiempo tuvieron la misma secuencia. El cuadro gaditano empezó ganando pero acabó perdiendo a pesar de contar con el apoyo de la afición. En el choque contra el Burgos, se pasó del esperanzador 1-0 a la dura realidad del 1-3. En el duelo frente a la recién ascendida Cultural Leonesa, de nuevo un prometedor 1-0 hasta el sorprendente 1-2. Ante el Racing de Santander, el 2-0 inicial pareció el esbozo de la esperada victoria pero el marcador se transformó en un frustrante 2-3 que llevó a los cántabros a lo más alto de la clasificación.

Los números demuestran que, en este tramo de la temporada 2025-26, el Cádiz CF es ahora mismo un equipo poco fiable cuando juega en el Nuevo Mirandilla. Tiene una deuda en casa que pretende saldar antes de que acabe 2025. Un quinto encuentro seguido sin vencer en su santuario dejaría un amargo sabor de boca antes de las vacaciones de Navidad.