Carné gratis para los abonados del Cádiz CF si sucede algo gordo

El próximo lunes 22 de diciembre se celebrará el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad y el Cádiz CF anuncia algo especial. "Como no hay mayor premio que pertenecer al cadismo", señalan desde el club, la entidad informa de que todos los abonados de nuestro club participarán también en el sorteo con el número 01910, año de la fundación del Cádiz Club de Fútbol.

El sorteo navideño se celebra justo un día después del último partido del año 2025 que el Cádiz CF juega en el estadio Nuevo Mirandilla contra el CD Castellón en la cita que forma parte de la 19ª jornada de LaLiga Hypermotion (domingo 21 a partir de las 21:00 horas).

Unas horas después del encuentro, las miradas se centran en los números del sorteo. De este modo, si el gordo de la Lotería coincide con esta mágica cifra para los cadistas (01910), desde el club anuncian que los actuales abonados tendrán gratis su carné de la temporada 2026/2027. "La suerte está echada", rematan desde el Cádiz CF. El club superó los 16.650 abonados para la presente campaña.