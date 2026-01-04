Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Deportivo

El Cádiz CF inicia 2026 con un examen de máxima exigencia muy lejos de casa, en La Coruña, que sirve para medir su temperatura después de las vacaciones de Navidad y su capacidad a la hora de enfrentarse a contrincantes poderosos diseñados para el ascenso a Primera División. El conjunto amarillo inaugura el año con la última visita de la primera vuelta en el penúltimo episodio (el vigésimo) antes de alcanzar el ecuador de la campaña 2025-26. El reto es mayúsculo: vencer al Deportivo en el estadio Abanca-Riazor la noche del domingo 4 de enero (a partir de las 21:00 horas).

Ambas escuadras protagonizan un choque en las alturas: la gallega, ubicada en la tercer posición con 32 puntos antes del comienzo del fin de semana; la gaditana, en la sexta con 30 y por tanto con la oportunidad de seguir escalando en la clasificación. Ganar es la única opción para continuar en la zona de privilegio después de los marcadores del sábado en otros campos.

Se trata, además, un duelo entre equipos inmersos en dinámicas opuestas. Los norteños viven un periodo delicado con tres derrotas consecutivas y los andaluces, tras superar una crisis (aquellos seis envites sin victoria), han enlazado dos triunfos (ante el Real Zaragoza y el Castellón) con los que han vuelto a recuperar el pulso.

El objetivo del Cádiz CF es empezar el año como terminó el anterior y todo apunta a que no varía su estilo directo que le está dando resultado. La misión no es nada fácil aunque tampoco imposible. El entrenador, Gaizka Garitano, ha advertido de que “es uno de los partidos más difíciles de la temporada”, aunque ve preparado a sus jugadores para competir a un alto nivel.

Es imprescindible que los amarillos mantengan una versión solvente para disponer de opciones de éxito, sobre todo en la parcela defensiva para contener el enorme caudal ofensivo de un rival que cuenta con los jugadores más desequilibrantes de la categoría de plata. La portería a cero puede ser una las claves que vaya unida al acierto en el área contraria.

Las numerosas bajas no impiden al preparador cadista apostar por el bloque de los últimos tiempos con un par de novedades: el previsible retorno de Mario Climent al sector izquierdo de la defensa tras cumplir sanción federativa y la posible entrada de Juan Díaz para cubrir la ausencia de los dos laterales derechos.

La incógnita estaba en los dos jugadores recién fichados en el mercado de invierno. Antoñito Cordero y Jerónimo Dómina presentan un buen estado físico pero estaban pendientes de la documentación. El jerezano ya figura en la lista de inscritos de LaLiga y por tanto está disponible. En cualquier caso, si entran en el acta, lo normal es que empiecen en el banquillo y el técnico evalúe sobre la marcha la posibilidad de que debuten durante la segunda mitad en función del desarrollo del encuentro.

Alineaciones probables

Deportivo: Germán Parreño, Altimira, Loureiro, Barcia o Noubi, Quagliata, Villares, José Ángel, Luismi Cruz, Mario Soriano, Yeremay y Mulattieri.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Juan Díaz, Jorge Moreno, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño, De la Rosa. Brian Ocampo, Dawda y Roger Martí.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (comité murciano).

VAR: Raúl González Francés (comité canario).

Estadio: Abanca-Riazor.

Hora: 21:00 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).