Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra la Cultural Leonesa

El Cádiz Club de Fútbol encara el domingo 23 de noviembre una cita que ha pasado de ser una más entre tantas de un amplísimo calendario a adquirir la catalogación de máxima relevancia debido a la reciente trayectoria dubitativa de un equipo que tiene que retroceder mes y medio para dar con su última victoria, la que obtuvo frente al Huesca en el estadio Nuevo Mirandilla. El santuario cadista es precisamente el escenario del partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa en el que los amarillos buscan la redención.

El duelo encuadrado dentro de la 15ª jornada de la Liga Hypermotion, camino de la recta final de la primera vuelta, aparece como una oportunidad, una más, para empezar a cambiar la dinámica negativa y sostenerse en la zona noble de la clasificación.

Desde aquel 1-0 sobre el cuadro oscense, ha jugado el Cádiz CF cinco encuentros en los que se ha desinflado, con sólo tres puntos de 15 sin ser capaz de conjugar el verbo ganar fruto de un recorrido de tres igualadas y dos derrotas, la más cercana el pasado fin de semana con un lamentable 3-0 en el terreno del Almería que elevó la preocupación.

Los resultados y las sensaciones no acompañan a un conjunto amarillo abocado reaccionar de inmediato para poner freno a una situación incómoda. El triunfo es un objetivo de obligado de cumplimiento y para ello le hace falta como un mínimo un gol que no ha sido capaz de marcar en los últimos cuatro envites arrastrado por sus limitadísimas prestaciones ofensivas.

En el vestuario son conscientes de que necesitan rearmarse con un golpe anímico de tres puntos en casa, donde el equipo pretende recuperar los argumentos de los albores del campeonato para volver a ser fuerte. El adversario, recién ascendido a la categoría de plata, llega en una línea ascendente y con la moral alta tras doblegar (1-0) al Málaga. Están separados por sólo cuatro puntos (21 los anfitriones y 17 los norteños). Los leoneses viajan sin ex cadista Rubén Sobrino, baja por lesión hasta enero de 2026.

Retomar el pulso defensivo pero sobre todo progresar en la tarea atacante. El reto está servido en una sobremesa en la que el Cádiz CF debe andar muy despierto para hacer lo que espera su afición y también en el club. El presidente, Manuel Vizcaíno, afirmó esta semana que hay plantilla para pelear por acceder a la fase de ascenso. El director deportivo, Juan Cala dijo hace unos días que espera un paso al frente de los futbolistas llamados a marcar diferencias.

Es posible que Gaizka Garitano realice movimientos en la alineación una vez que recupera efectivos. El único jugador que no está disponible es el central Fali.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Víctor Aznar, Caicedo o Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité o Álex Fernández, Ortuño o Diarra, Tabatadze o De la Rosa, Brian Ocampo, Suso y García Pascual.

Cultural Leonesa: Edgar Badia, Calero, Rodri Suárez, Tomás Ribeiro, Hinojo, Thiago Ojeda, Diallo. Mboula, Chacón, Lucas Ribeiro y Manu Justo.

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (comité aragonés).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 16:15 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).