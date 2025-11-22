Un descarte para definir la convocatoria del Cádiz CF para el partido contra la Cultural Leonesa

El Cádiz CF culminó el sábado 22 de noviembre la preparación del partido contra la Cultural Leonesa con el entrenamiento desarrollado a puerta cerrada en el estadio Nuevo Mirandilla, escenario del encuentro que se disputa a partir de las 16:15 horas del domingo.

Si no han surgido contratiempos en la última sesión de la semana, Gaizka Garitano tiene a su disposición a casi toda la plantilla.

La única ausencia segura es la de Fali. El defensa central pasó por el quirófano para ser intervenido de su rodilla (el menisco) a mediados del pasado mes de septiembre y cuando volvió a los entrenamientos a principios de noviembre recayó de su lesión. El valenciano aún no ha debutado esta temporada y se desconoce cuándo podrá hacerlo. Deberá esperar a 2026.

El técnico puede contar con el resto del plantel. Bojan Kovacevic y Iuri Tabatadze regresaron sanos de sus compromisos internacionales. Iza Carcelén y Javier Ontiveros, bajas ante el Almería el pasado fin de semana, dejaron atrás sus respectivas lesiones y se ejercitaron con el grupo durante la semana.

Ahora son Garitano y sus ayudantes los que deben elaborar una convocatoria que, como es habitual cada vez que el equipo ejerce de anfitrión, queda postergada hasta el mismo día del encuentro.

Son 24 los jugadores aptos pero en el acta oficial del partido sólo caben 23, por lo que el técnico se obligado a hacer un descarte. Difícil elección para el entrenador, que podría inclinarse por dejar fuera a un defensor.

Los 24 futbolistas del Cádiz CF que en principio está disponibles para el enfrentamiento liguero con la Cultural Leonesa son los porteros David Gil y Víctor Aznar; los defensas Iza Carcelén Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Iker Recio, Bojan Kovacevic, Pelayo Fernández, Mario Climent y Raúl Pereira; los centrocampistas Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra y Joaquín González; los extremos Brian Ocampo, Efe Aghama, Suso, Iuri Tabatadze, José Antonio de la Rosa y Javier Ontiveros; y los delanteros Roger Martí, Dawda Camara y Álvaro García Pascual.