Un empate, el desenlace menos probable en el Cádiz CF - Cultural Leonesa

El Cádiz CF se complica la vida de tal manera en los últimos tiempos que ni siquiera le vale ya un empate para despejar los nubarrones que amenazan con oscurecer una trayectoria que llegó a ser inmaculada en los albores de la temporada 2025-26. El conjunto amarillo necesita más que nunca la victoria en el choque contra la Cultural Leonesa y no sólo porque viene del varapalo más doloroso (3-0 en el campo del Almería). Son cinco los los partidos seguidos sin ganar, demasiados para que la afición no empiece a preocuparse y para que las dudas no se dejen ver en los alrededores de la puerta del vestuario.

No hay nadie que pertenezca al universo cadista que no sea consciente de que ganar el domingo en el estadio Nuevo Mirandilla se convierte en un asunto de estado.

Cuando un equipo se pelea con el gol, apenas genera ocasiones y se acostumbra a no vencer emite la sensación de no poder salir de atolladero, pero alguna vez tiene que volver a la normalidad del triunfo y ahora es el momento.

A pesar de no andar fino en casa, el equipo entrenado por Gaizka Garitano quiere hacer valer su condición de local para dar el ansiado paso al frente con el que recuperar el pulso.

A tenor de las cifras que ofrece como visitante el cuadro leonés, parece poco probable que el encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion se resuelva con una equis. Ninguna de sus citas citas a domicilio ha tenido un empate como desenlace. Es decir, o gana o pierde. Tres victorias y cuatro derrotas componen su balance lejos del Reino de León, con once goles a favor y una docena en contra. Cayó 3-0 ante el Deportivo de La Coruña en su salida más reciente y entre sus triunfos más llamativos destacó el 0-5 en Zaragoza o el 2-4 en el terreno del Racing de Santander, sin olvidar el 0-1 en Valladolid. Completó la serie de reveses con un 5-1 en Burgos, 1-0 en Gijón y 1-0 en Córdoba.

De los siete partidos que el Cádiz CF lleva en su santuario, sólo dos han finalizado en empate y con idéntico marcador: 0-0 ante el Ceuta y el Real Valladolid. Los demás, un póquer de éxitos con por un solo tanto de ventaja (1-0 sobre el Mirandés, el Eibar y el Huesca y 2-1 ante el Albacete) y un contundente varapalo (1-3 frente al Burgos).

Entre los resultados de uno como visitante y otro de anfitrión, sólo dos empates en 14 encuentros (siete cada uno). Con esos antecedentes, apostar por la equis en el duelo entre ambos es arriesgado.