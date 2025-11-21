El técnico del Cádiz CF da una buena noticia y reconoce una urgencia

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, compareció el viernes 21 de noviembre en rueda de prensa para ofrecer sus impresiones previas al partido de la jornada 15 de LaLiga Hypermotion ante la Cultural y Deportiva Leonesa que se disputa el domingo en el estadio de Nuevo Nuevo Mirandilla. Después de una semana de intenso trabajo y a falta de una sesión (la del sábado), el técnico lanzó un mensaje claro sobre la nueva cita del conjunto amarillo. "Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del domingo", aseguró.

El preparador cadista afronta el encuentro con buenas noticias. Recupera efectivos. Para el anterior envite en Almería no pudo contar con cinco futbolistas. La situación cambia una semana más tarde. "Varios jugadores han entrenado durante la semana con normalidad", explicó el entrenador antes de decir algo más. "Salvo Fali, toda la plantilla estará disponible para el encuentro".

Eso quiere decir que tanto Iza Carcelén como Javier Ontiveros está aptos para jugar una vez recuperados de sus respectivas lesiones. Bojan Kovacevic y Iuri Tabatadze también pueden participar tras perder la anterir cita por sus compromisos internacionales.

El Cádiz CF se mide a un avdersario que va a más. "Desde que llegó Cuco (Ziganda) han mejorado", expuso Garitano sobre el cuadr leonoés.

Apuntó el técnico sobre el rivqal que "está haciendo buenos resultados y está demostrando su valía en la categoría. Tiene arriba jugadores de talento que hacen jugadas individuales en verticalidad y tiene solidez cuando se adelantan en el marcador". Garitano demostró haber estudiado a su contrincante, del que destacó sus cualidades. Es consciente de que el Cádiz CF tendrá que hacerlo bien para poder tener opciones de ganar. La victoria es un bien necesario después de cinco capítulos segundos sin conseguirla.

El entrenador cadista asume la responsabilidad de la racha de resultados adversos que sufre el equipo en los últimos tiempos. No eludió la realidad, aunque subrayó que "todos los equipos pasan rachas malas. Llevamos un tiempo sin ganar y vivimos con la urgencia de volver a ganar", afirmó antes de recalcar que "estamos tranquilos intentando mejorar las cosas que necesitamos". El técnico y sus jugadores se preparan durante la semana para buscar un triunfo que sería importante para frenar esa racha adversa.