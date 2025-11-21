Tabatadze, la gran duda del Cádiz CF para el partido contra la Cultural Leonesa

El Cádiz CF pisa el acelerador en la preparación del partido contra el Cultura Leonesa de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo 23 de noviembre en el estadio Nuevo Mirandilla (16:15 horas). La plantilla trabaja a fondo en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) con el objetivo de progresar en su juego retornar a la senda del triunfo extraviada en los últimos tiempos (encadena cinco encuentros sin ganar).

Gaizka Garitano tratar de sacar el mejor rendimiento colecttivo e individual a un equipo que necesita ganar de manera urgente. El técnico debe decidir si introduce cambios en la alineación respecto a la que puso el pasado fin de semana en en campo del Almería, donde el Cádiz perdió de manera contundente (3-0).

Las miradas están puestas sobre todo en Bojan Kovacevic y Iuri Tabatadze. El internacional serbio sub'21 y el debutante con Georgia no viajaron a Almería al estar con sus selecciones y regresaron entre semana territorio gadtano. El defensa central se unió al grupo el jueves y sólo se perdió la sesión del miércoles (la primera enfocada a la preparación.

En el caso del extremo, su primer entrenamiento de la semana con el Cádiz CF lo realizó el viernes, por lo que se perdió dos y sumará dos sesiones (queda una el sábado) antes del duelo contra el cuadro leonés.

Kovacevic tiene muchas papeletas para ser titular en la cita de la sobremesa del domingo sobre todo después de la debilidad defensiva mostrada por los amarillos en el choque frente al Almería.

La incógnita está en la decisión del 'míster' sobre el papel que ejerce Tabatadze. El georgiano podría tener sitio en el once inicial aunque no sería extraño si Garitano le otorga en este caso el papel de suplente con sólo dos sesiones mientras otros futbolistas han completado todos los entrenamientos.