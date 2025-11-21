El partido contra la Cultural Leonesa, más importante de lo que parece para el Cádiz CF

El Cádiz CF vuelve al estadio Nuevo Mirandilla el domingo 23 de noviembre para enfrentarse a la Cultural Leonesa en el compromiso encuadrado dentro de la 15ª jornada de LaLiga Hypermotion (a partir de las cuatro y cuarto de la tarde). Es un partido mucho más importante para el equipo local que para el visitante.

El conjunto amarillo afronta el encuentro en un contexto delicado que le empuja a dar un paso al frente sin más demora. El entrenador, Gaizka Garitano, espera recuperar efectivos con los que no pudo contar el pasado fin de semana.

No son pocos los motivos por los que el Cádiz CF está obligado a ganar. No hacerlo supondría entrar en una crisis que llama a la puerta en los últimos tiempos. Después de acumular cinco partidos acumulados sin vencer (dos de ellos en casa), no hay otra solución que no pase por una victoria con la que ponder freno a una racha negativa. Tres puntos de los últimos 15 son muy pocos. Ahora no vale otro empate como local. Aunque el campeonato se caracteriza por la igualdad, el adversario no es a priori de los más fuertes. Es un recién ascendido que reside en el 15º puesto con 17 puntos, cuatro menos que los amarillos.

No es una cita cualquiera pese a ser en apariencia una más en pleno recorrido de la primera vuelta. La necesidad apremia a un cuadro gaditano con el motor gripado en los tiempos más recientes que regresa al hogar justo después de haber sufrido la derrota más dura en lo que va de temporada con el 3-0 en el campo del Almería.

El varapalo en el duelo andaluz obliga aún más a una reacción inmediata. El equipo amarillo se mantiene a duras penas en la sexta posición de la clasificación y si no consigue el triunfo es más que probable que baje uno a más escalones.

La trascendencia del envite no es por desenlace de la Liga, aún muy lejano, sino por la dinámica negativa que el Cádiz CF abocado a revertir de inmediato entre otras razones para evitar que es enturbie el ambiente. La victoria pasa de forma ineludible por la recuperación del olfato goleador. Tienen que aparecer los jugadores más desequilibrantes. Son cuatro compromisos seguidos sin marcar y más de 400 minutos sin perforar la portería contraria. Mejorar en ataque es un cometido inaplazable porque un equipo sin gol no puede aspirar a nada y está condenado el sufrimiento. El objetivo es claro: marcar y ganar.