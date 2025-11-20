Paso al frente de Ontiveros e Iza en el Cádiz CF

Después del día de descanso establecido para esta semana, la vuelta al trabajo del primer equipo del Cádiz CF permitió ver en el campo número 4 de las instalaciones de El Rosal a dos futbolista que han estado en fase de recuperación. Dos jugadores que entran en la cuenta atrás para estar de nuevo al otro lado del césped, donde se disputan los puntos en cada partido.

Gaizka Garitano sabe que tiene problemas como consecuencia de las cinco jornadas consecutivas sin ganar- dos derrotas y tres empates-, la falta de gol y, en líneas generales, los problemas ofensivos que le alejan más de lo deseado a ser un equipo goleador y, a partir de aquí, poder aspirar a ganar encuentros.

El primer entreno pensando en el choque del próximo domingo (16:15 horas) contra la Cultural Leonesa, dejó dos caras conocidas trabajando a buen ritmo con el resto de integrantes del primer equipo. Fueron los casos de Iza Carcelén y Javier Ontiveros, que han sido baja en la última jornada y en el caso del primero de ellos algunas más.

El lateral portuense lleva tres partidos fuera desde que sufriera problemas musculares en Granada (0-0). Fue en el minuto 70 cuando tuvo que parar y pedir el cambio. Desde entonces no ha pisado el campo de juego en tres jornadas (los empates en Andorra y en casa contra el Valladolid, así como la derrota en Almería), partidos en los que entre el canterano Juan Díaz y Caicedo han ido cubriendo su baja.

Antes de caer lesionado, Iza había sido titular todos los partidos de Liga en ese papel de jugador fijo para Garitano, que tiene mucha confianza en su rendimiento. El regreso al once es posible que se produzca esta próxima jornada, siempre que la evolución del defensor siga siendo buena y el técnico vasco le vea en su mejor nivel para ayudar al equipo ahora que tanto lo necesita.

Momento de bajón de Ontiveros

En el caso del atacante marbellí, en Almería se quedó fuera por lesión y esta semana se le ha visto de nuevo con el grueso del grupo, ejercitándose con las ganas que junto a su calidad tanto necesita el Cádiz CF. No está cerrando por el momento sus mejores registros porque después de 14 jornadas solo en una ocasión ha disputado el choque al completo. No es titular desde hace cuatro jornadas, en Granada (0-0), pero a pesar de esa intermitencia ya ha anotado un gol.

La mejor fase del Cádiz CF la temporada pasada coincidió con la inspiración de Ontiveros. Su juego y, sobre todo, sus goles sacaron al equipo amarillo del pelotón de cola e incluso se llegó a soñar con una fase de ascenso que al final resultó imposible porque el equipo regresó a la cruda realidad justo cuando el marbellí cayó de nuevo lesionado.

Otro de los deseos generalizados del cadismo es ver en el mismo once a Ontiveros y Suso, los dos futbolistas que están llamados a poner ese punto diferencial en el proyecto de la actual campaña y que es una imagen que se ha dado menos veces de la deseada.