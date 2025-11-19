El desgaste de los dos internacionales del Cádiz CF

Los dos internacionales del Cádiz CF que perdió la pasada jornada Gaizka Garitano, en esta nueva ventana de partidos, han iniciado el viaje de vuelta hasta la capital gaditana para ponerse a las órdenes del preparador. A partir de que eso ocurra, queda por ver el estado físico de ambos y la disponibilidad para que estén el domingo (16:15 horas) contra la Cultural Leonesa.

Dos partidos en apenas cuatro días han tenido que afrontar el defensa central y el atacante, por lo que la carga es importante teniendo en cuenta el duelo en Almería (3-0) y el que viene ahora en el Nuevo Mirandilla. La última palabra la tendrá el preparador tomando como referencia el estado físico y las sensaciones de los dos futbolistas.

Bojan Kovacevic es el que se ha llevado mayor desgaste ya que disputó todos los minutos posibles con la selección serbia sub-21. El central del Cádiz CF jugó el partido completo contra la República Checa sub-21, a la que su combinado se impuso 1-2, y repitió otros 90 minutos largos en el triunfo (1-0) sobre los sub-21 de Estados Unidos. El zaguero es fijo en la segunda selección de su país como demuestran estas cifras.

En cuanto a Iuri Tabatadze debutó contra España como titular con Georgia (0-4) hasta que fue sustituido en el minuto 57. El extremo cadista, sin embargo, no piso el césped en la derrota contra Bulgaria (2-1) que cerraba la fase de clasificación para el Mundial de 2026, en el que no estará Georgia.

Cabe recordar que Tabatadze se fue a la llamada del combinado de su país con algunos problemas físicos, por lo que toca esperar hasta comprobar su estado cuando de nuevo se presente en las instalaciones de El Rosal, donde entrenará el Cádiz CF desde este miércoles hasta el sábado.